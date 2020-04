»Aussetzung« der Diätenerhöhung geplant

Berlin. Der Bundestag wird voraussichtlich schon in dieser Woche die Regelung für den von allen Fraktionen befürworteten Verzicht auf die diesjährige Erhöhung der Abgeordnetendiäten auf den Weg bringen. Dafür sprachen sich am Freitag führende Vertreter von Union, FDP und Grünen aus. Auch die anderen Fraktionen hatten bereits erklärt, dass die Steigerung angesichts der Coronakrise ausfallen solle. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, sprach gegenüber dpa am Freitag von einer »einmaligen Aussetzung der automatischen Anpassung«. (dpa/jW)