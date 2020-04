Bundestag: AfD-Fraktion verlost Sitzplätze

Berlin. Damit die wegen der Coronapandemie geltenden Abstandsregeln eingehalten werden, will die AfD-Bundestagsfraktion bei »großem Andrang« vor ihrer nächsten Sitzung freie Plätze in ihrem Sitzungssaal per Losverfahren vergeben. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die am Freitag abend an alle Abgeordneten ging. Diejenigen, die keinen Platz erhalten, sollen per Telefon teilnehmen können. Nur für Mitglieder des Fraktionsvorstandes, die sich anmelden, sollen Plätze reserviert werden. Für ihre jüngste, von Vertretern anderer Fraktionen kritisierte Sondersitzung, bei der 68 Abgeordnete zugegen waren, hatte die AfD-Fraktion einen größeren Saal zugewiesen bekommen. (dpa/jW)