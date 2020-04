Falafel-Dürüm

»Roswitha, wo ist eigentlich meine Geige?« Keine Antwort. »Hallo?« Meine Mitbewohnerin hockt in der Küche und feilt sich die Nägel. »Entschuldige, Rossi, hast du vielleicht …?« – »Geige? Wozu denn Geige? Die Geige ist verkauft!« blafft sie mich an. »Ist das jetzt ’n Witz oder was?« Ich bin fassungslos. »Entschuldige mal, du kannst doch nicht einfach meine Geige verkaufen!« Sie: »Oh doch! Erstens hast du verpeilt, den Corona-Selbständigenzuschuss von 5.000 Euro rechtzeitig zu beantragen, jetzt gibt’s nichts mehr, und zweitens: Wer brüllt denn bei jeder Räumungsdemo ›Die Häuser denen, die sie brauchen‹, hä? Genau so sehe ich das mit Instrumenten. Die Geige lag in letzter Zeit nur rum. Jetzt wird sie wenigstens wieder gespielt!« Ist die meine Mutter oder was? »Und wo ist die Kohle?« stammle ich fassungslos. »Das war ja immerhin meine Geige. Wie viel hast du dafür bekommen?« – »6.000!« – »Für dieses Schrotteil?« Ich weiß nicht, ob ich heulen oder lachen soll. Für eine Caféhausschrammelfidel aus den 1920ern sechs Riesen, Respekt! »Na gut, dann rück mal raus. Zehn Prozent kannst du von mir aus behalten«, presse ich durch die Zähne und fühle mich wie in einem schlechten Ganovenfilm, aber es kommt noch ärger. »Das Geld steht da unten.« Roswitha deutet lässig auf die Straße. »Der Rote!« sagt sie stolz. Ich schaue aus dem Küchenfenster. Der Rote ist eine verrostete Ente, Baujahr 1974. »Hab ich getauscht. Bitteschön!« Sie drückt mir den Schlüssel in die Hand.

Das ist typisch. Ein kleines Versäumnis meinerseits – maximale Strafe ihrerseits. Die Revolvergangschaltung ist schwergängig, und überhaupt reagiert alles an diesem »Döschwo« nur auf äußerste Gewaltanwendung. »Die Ente ist für französische Bauern gebaut worden«, brülle ich gegen den lärmenden Motor, »›pour la campagne‹, verstehst du? Verdeck auf und ein Schwein auf die Hinterbank plaziert, und dann langsam über den Acker zum Markt ins Dorf schaukeln. Das ist nichts für die deutsche Autobahn!« Unsere »Jungfernfahrt« unternehmen wir auf Roswithas Wunsch hin mit offenem Verdeck über die A 9 nach Leipzig, wo sie in Auerbachs Keller aus Goethes »Faust« zitieren will – wie kulturvoll. Sie hält mir ihr Falafel-Dürüm zum Abbeißen vor den Mund, aber in dem sind schon meine Haare vom Fahrtwind:

Für die Soße zwei Knoblauchzehen schälen und pressen. Zusammen mit gehackter Petersilie, Salz, Pfeffer und 200 g Naturjoghurt verrühren und ziehen lassen. Yufka-Fladenbrote aufwärmen und mit der Knoblauchsoße bestreichen. Falafelbällchen aus Fertigmischung nach Packungsanweisung zubereiten. Dann die mit Knoblauchsoße getränkten Fladenbrote mit in Würfel geschnittener Tomate, Gurke und roter Zwiebel und einem halben, in Streifen geschnittenen Eisbergsalat belegen, darauf die Falafelbällchen verteilen. Das untere Drittel vom Teigfladen nach oben klappen und einrollen.

Wir tuckern durch Leipzig. »Wo geht’s denn hier nach Auerbachs Keller?« rufe ich einem Passanten aus dem Auto zu. »Zu Auerbachs Keller«, gibt der zurück. Steilvorlage. »Ach, Auerbachs Keller ist zu? Har har har!« – »Ja, natürlich, wegen Corona!« Irgendwie ist das nicht mein Tag.