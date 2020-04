gemeinfrei »Kompromisse ›prinzipiell‹ abzulehnen, jedwede Zulässigkeit von Kompromissen, welcher Art sie auch seien, schlechthin zu verneinen, ist eine Kinderei, die man schwerlich ernst nehmen kann.« – Unterzeichnung des Raubfriedens von Brest-Litowsk am 3. März 1918

(...) Im Ausland ist es noch allzu wenig bekannt, dass sich der Bolschewismus entwickelt, formiert und gestählt hat im langjährigen Kampf gegen den kleinbürgerlichen Revolutionarismus, der dem Anarchismus ähnelt oder manches von ihm entlehnt und der in allem, aber auch allem Wesentlichen von den Bedingungen und Erfordernissen des konsequenten proletarischen Klassenkampfes abweicht. Theoretisch gilt es für Marxisten als durchaus feststehend und durch die Erfahrungen aller europäischen Revolutionen und revolutionären Bewegungen vollauf bestätigt, dass der Kleineigentümer, der Kleinbesitzer (ein sozialer Typus, der in vielen europäischen Ländern sehr weit, ja massenhaft verbreitet ist), weil er unter dem Kapitalismus ständiger Unterdrückung und sehr oft einer unglaublich krassen und raschen Verschlechterung der Lebenshaltung und dem Ruin ausgesetzt ist, leicht in extremen Revolutionarismus verfällt, aber nicht fähig ist, Ausdauer, Organisiertheit, Disziplin und Standhaftigkeit an den Tag zu legen. Der durch die Schrecken des Kapitalismus »wild gewordene« Kleinbürger ist eine soziale Erscheinung, die ebenso wie der Anarchismus allen kapitalistischen Ländern eigen ist. Die Unbeständigkeit dieses Revolutionarismus, seine Unfruchtbarkeit, seine Eigenschaft, schnell in Unterwürfigkeit, Apathie und Phantasterei umzuschlagen, ja sich von dieser oder jener bürgerlichen Modeströmung bis zur »Tollheit« fortreißen zu lassen – all das ist allgemein bekannt. (…)

Wenn ich heutzutage höre, wie unsere Taktik bei der Unterzeichnung des Brester Friedens (am 3. März 1918 in Brest-Litowsk unterzeichneter Friedensvertrag zwischen Sowjetrussland und dem Deutschen Reich sowie Österreich-Ungarn. Russland verlor mehr als ein Viertel seines Territoriums. jW) beispielsweise von den »Sozialrevolutionären« angegriffen wird, (…) so antworte ich gewöhnlich zunächst mit einem einfachen und »populären« Vergleich: Stellen Sie sich vor, dass Ihr Automobil von bewaffneten Banditen angehalten worden ist. Sie geben ihnen Ihr Geld, Ihren Pass, Ihren Revolver, Ihren Wagen. Sie werden von der angenehmen Gesellschaft der Banditen erlöst. Das ist zweifellos ein Kompromiss. (…) Es dürfte indes schwerfallen, einen Menschen zu finden, der bei gesundem Verstand einen derartigen Kompromiss für »prinzipiell unzulässig« oder aber die Person, die einen solchen Kompromiss geschlossen hat, für einen Komplicen der Banditen erklären würde (obgleich die Banditen, nachdem sie im Automobil Platz genommen hatten, den Wagen und die Waffe für weitere Raubüberfälle benutzen konnten). Unser Kompromiss mit den Banditen des deutschen Imperialismus glich einem solchen Kompromiss. (…)

Die Schlussfolgerung ist klar: Kompromisse »prinzipiell« abzulehnen, jedwede Zulässigkeit von Kompromissen, welcher Art sie auch seien, schlechthin zu verneinen, ist eine Kinderei, die man schwerlich ernst nehmen kann. (…) Es gibt Kompromisse und Kompromisse. Man muss es verstehen, die Umstände und die konkreten Bedingungen jedes Kompromisses oder jeder Spielart eines Kompromisses zu analysieren. Man muss es lernen, den Menschen, der den Banditen Geld und Waffen gegeben hat, um das Übel, das die Banditen stiften, zu verringern und ihre Ergreifung und Erschießung zu erleichtern, von dem Menschen zu unterscheiden, der den Banditen Geld und Waffen gibt, um sich an der Teilung der Banditenbeute zu beteiligen. In der Politik ist das bei weitem nicht immer so leicht wie in dem angeführten kindlich einfachen Beispiel. Wer es sich aber einfallen ließe, für die Arbeiter ein Rezept zu erfinden, das im voraus fertige Entscheidungen für alle Fälle des Lebens gäbe, oder verspräche, dass es in der Politik des revolutionären Proletariats keine Schwierigkeiten und keine verwickelten Situationen geben werde, der wäre einfach ein Scharlatan. (…)

Die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre in Russland (ebenso wie alle Führer der II. Internationale in der ganzen Welt in den Jahren 1914 bis 1920) begannen den Verrat, indem sie direkt oder indirekt die »Vaterlandsverteidigung«, d. h. die Verteidigung ihrer räuberischen Bourgeoisie rechtfertigten. Sie setzten den Verrat fort, indem sie mit der Bourgeoisie ihres Landes eine Koalition eingingen und im Verein mit ihrer Bourgeoisie gegen das revolutionäre Proletariat ihres Landes kämpften. Ihr Block (…) wie auch der Block ihrer ausländischen Gesinnungsgenossen mit der Bourgeoisie ihrer Länder, war ein Übergang auf die Seite der Bourgeoisie gegen das Proletariat. Ihr Kompromiss mit den Banditen des Imperialismus bestand von Anfang bis zu Ende darin, dass sie sich zu Komplicen des imperialistischen Banditentums machten.