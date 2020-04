Krisengewinnler Procter & Gamble

Cincinnati. Procter & Gamble zählt zu den wenigen Konzernen, denen die Coronakrise Geschäftszuwächse beschert. In den drei Monaten bis Ende März legten die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um fünf Prozent auf 17,2 Milliarden Dollar (15,8 Milliarden Euro) zu, wie der US-Konzern am Freitag mitteilte. Der Hersteller profitiert davon, dass sich viele Menschen mit umfangreichen Vorräten an Alltagsgütern wie Toilettenpapier oder Waschmittel eindeckten. (dpa/jW)