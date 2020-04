Russland krankgespart

Aleksandr Avilov/Moscow News Agency/AP/dpa Covid-19-Patientin im Moskauer Sklifossowski-Krankenhaus (25.3.2020)

In Russland greift die Coronaviruspandemie rapide um sich. Am Donnerstag waren noch 28.000 Infektionsfälle gemeldet worden, am Freitag waren es nach Angaben des zur Seuchenbekämpfung eingesetzten Krisenstabs schon 32.000. Dabei zeigen die Zahlen auch, dass sich die Erkrankungen nach und nach in die Provinz ausbreiten. Waren zu Beginn der Epidemie noch 70 Prozent aller Infizierten in Moskau und Umgebung registriert worden, so sind es aktuell nur noch 55 Prozent. Experten befürchten ohnehin, dass die wahre Zahl der Erkrankten noch höher liegt – sei es, weil – wie vermutet wird – die Statistik geschönt wird, sei es, weil – wie der Kommersant kurz vor Ostern unter Berufung auf das Gesundheitsministerium meldete – die in Russland angewandten Tests heimischer Produktion ungenau sind und 20 bis 30 Prozent falsche negative Ergebnisse auswerfen.

Wie auch immer: Die gelegentlich auf »prorussischen« Webseiten zu lesende Behauptung, die russische Infektionsvorsorge sei besser aufgestellt als die im Westen, weil sie auf noch zu sowjetischen Zeiten aufgebauten Strukturen der Zivilverteidigung basiere, hält den Tatsachen offenbar nicht stand. Oder sie stimmt nur insofern, als es ohne die Reste dieser Strukturen noch schlimmer stünde. Die Zahl der in Russland praktizierenden Fachärzte für Infektionskrankheiten lag in den 1990er Jahren bei maximal 35.000 (1995) und 2000, beim Amtsantritt von Wladimir Putin, noch bei 28.000. Für 2018 gab das russische Statistikamt die Zahl der entsprechenden Fachärzte mit 13.300 an – ein gutes Drittel der Werte vom Ende der Sowjetunion. Die Zahl der Betten in Fachkliniken für Infektionskrankheiten ging zwischen 1990 und 2018 von 140.000 auf 59.000 zurück: um mehr als 60 Prozent. Allein in Moskau sind von 4.800 Betten, die es 2013 in den Infektionsabteilungen der Krankenhäuser gab, nur noch 2.200 vorhanden. abgebaut. Wenn jetzt im Geiste der »Stoßarbeit« sowjetischer Zeiten ein neues Infektionskrankenhaus mit 500 Betten innerhalb weniger Wochen aus dem Boden gestampft wurde, glich dies die im Stillen verursachten Defizite der vorherigen Jahre nur zum Teil aus.

Dabei ist es nicht so, dass die Infektionskrankenhäuser nichts mehr zu tun gehabt hätten. Nach Angaben der russischen Statistikbehörde ging die Zahl der im Jahresdurchschnitt an Infektionskrankheiten leidenden Menschen nur geringfügig (von vier auf 3,5 Millionen) zurück. Die Folge zeigt sich mit Unerbittlichkeit: Die Sterblichkeitsrate bei Infektionskrankheiten stieg zwischen 1990 und 2018 von 0,36 auf 0,82 Prozent – also auf mehr als das Doppelte. Und die Zahl der im Gesundheitswesen Beschäftigten ist vor allem im letzten Jahrzehnt im Zuge der »Optimierung« des Sektors deutlich reduziert worden: bei Pflegepersonal um das Zweieinhalbfache seit 2013, auf der mittleren Hierarchiestufe um zehn Prozent, bei den Ärzten immer noch um zwei Prozent. Auf diese Weise hatte das Gesundheitsministerium offenbar versucht, die Aufforderung von Präsident Putin zu erfüllen, die Gehälter im Gesundheitssektor zu erhöhen – auf dem Papier, aber ohne dass hierfür entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt wurden.

Die Folge ist, dass jetzt Ärzte und Pflegepersonal völlig überlastet sind und die Pflegeteams mit Studenten älterer Semester verstärkt werden müssen. Dabei fehlt es auch in Russland allenthalben an persönlicher Schutzausrüstung für die Helfer. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Gesundheitsbeschäftigten, Aleksej Konowal, berichtete von Fällen aus der Provinz, wo den Pflegern nur einfache Gazemasken ausgehändigt wurden – mit der Aufforderung, sie am Feierabend zu Hause selbst zu waschen und zu bügeln. Für mehr sei kein Geld da. Schutzanzüge, die die Beschäftigten für die Arbeit hinter der Infektionsschleuse brauchen, sind knapp, ihre Produktion im Inland läuft gerade erst wieder an. Der knallgelbe Overall, in dem sich Putin bei der Inspektion eines auf die Behandlung von Covid-19-Patienten umgestellten Krankenhauses abfilmen ließ, stammt, wie Journalisten der Moskauer Wirtschaftszeitung Wedomosti herausfanden, aus den USA. Die Ärzte und Pflegekräfte »an der Front« ziehen derweil während ihrer Schichten Einwegwindeln an, um nicht auf die Toilette zu müssen – weil dies dazu führen würde, dass ihr Schutzanzug nicht mehr weiter verwendet werden kann.

Dass inzwischen die Siegesparade am 9. Mai abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde, wird zwar formal mit »Briefen von Veteranenverbänden« begründet. Es zeigt aber, dass die Staatsmacht inzwischen verstanden zu haben scheint, dass die Lage nicht nur ernst ist, sondern dass auch solche staatliche Selbstdarstellung propagandistisch gerade gegenüber der eigenen Bevölkerung nach hinten loszugehen droht. Gesund ist Gleichschritt ohnehin nicht: Im März hatten sich bei Proben für den Aufzug mehrere Dutzend Soldaten der Petersburger Marineakademie mit dem Virus infiziert.