Infektionen weitgehend im Griff

Kham/REUTERS Plakat zu Vorsorgemaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus in Hanoi (3.4.2020)

Vietnam und andere Länder Südostasiens haben deutlich weniger an Covid-19-Erkrankte sowie durch die Lungenkrankheit Gestorbene als einige Länder Europas oder die USA. Der Grund dafür liegt in der schnellen Isolation von Kranken und nachgewiesenermaßen Infizierten sowie entsprechenden Maßnahmen zur Quarantäne von Kontaktpersonen. Vietnam wendet konsequent die Methode des »Rapid Case Contact Management« an, die bereits in der chinesischen Provinz Hubei erfolgreich praktiziert wurde.

Schaut man auf die Fallzahlen, hat Vietnam die Lage mittlerweile weitgehend im Griff. Am Mittwoch meldeten vietnamesische Onlinezeitungen, dass nach drei Wochen erstmals die Zahl der Personen, die als potentielle Träger des Coronavirus eingestuft werden, unter 2.000 gefallen sei. In den Krankenhäusern lagen an diesem Tag 1.659 Covid-19-Verdachtsfälle. Trotzdem herrschen weiterhin strenge Vorschriften, Schulen und Kindergärten bleiben ebenso geschlossen wie Geschäfte, die nicht mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Dingen des täglichen Bedarfs handeln. Das Tragen von Schutzmasken im öffentlichen Raum ist Pflicht, und Verstöße werden streng sanktioniert. So wurden am Mittwoch zwei Männer zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie Mitglieder der »Task-Force Covid-19« angegriffen hatten, nachdem diese sie zum Anlegen der Masken aufgefordert hatten.

Wenn in Vietnam eine Person positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wird, beginnt eine gründliche Feststellung möglicher Kontaktpersonen sowie deren Isolierung. Nachdem Ende März im größten Krankenhaus Hanois, der Bach-Mai-Klinik, bei 34 Personen der Erreger festgestellt worden war, wurde die Klinik sofort geschlossen. Tausende Personen, die mit dem Krankenhaus in Verbindung gestanden hatten, wurden unter besondere medizinische Überwachung gestellt. Dazu gehörten neben dem Personal und Patienten auch Besucher. Die Infizierten kamen in Isoliereinrichtungen, zum Beispiel dafür vorbereitete Kasernen, alle anderen mussten in häusliche Quarantäne. Wer nicht selbst einkaufen konnte oder durch Familienangehörige mit Lebensmitteln versorgt wurde, erhielt Unterstützung durch Nachbarschafts- oder Hauskomitees. Letztere überwachen ebenfalls die Einhaltung der Quarantäne.

Auch in Vietnam stehen große Teile der Wirtschaft still, Textilkonzerne haben die Arbeit für laufende Aufträge gestoppt. Besonders betroffen ist auch der Tourismus, der schätzungsweise zwei Millionen Menschen Beschäftigung bietet. Da Vietnam seit Mitte März keine Touristen mehr einreisen lässt, sind fast alle Hotels und Restaurants geschlossen. In Ho-Chi-Minh-Stadt mussten 90 Prozent aller Firmen den Betrieb einstellen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden bis zum 15. April fast 47.000 Beschäftigte aus den unterschiedlichsten Branchen entlassen. Eine soziale Absicherung wie Kurzarbeitergeld gibt es nicht. In einem ersten Schritt stellte die Stadtverwaltung deshalb zehn Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Betroffenen bereit.

Wie lange die Maßnahmen noch fortgesetzt werden, ist ungewiss. Die beiden größten vietnamesischen Kommunen Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt mit jeweils acht Millionen Einwohnern haben angeordnet, die Sperren bis zum 30. April zu verlängern. Das Datum fällt zugleich auf das Ende des »amerikanischen Krieges«, wie der Vietnamkrieg im Land heißt: Einen Tag später flohen 1975 die letzten US-Amerikaner überstürzt mit Hubschraubern aus dem damaligen Saigon. Auch deshalb ist der 1. Mai in dem sozialistischen Land einer der wichtigsten Feiertage.