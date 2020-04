Tauziehen zwischen Israel und Hamas

Mohamad Torokman/REUTERS Kundgebung für die Freilassung palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen in Ramallah (31.12.2019)

Rund 5.000 palästinensische Gefangene sitzen aktuell in israelischer Haft. »Sie haben Jahre ihres Lebens für die Sache ihres Volkes gegeben, für dessen legitimes Recht auf Freiheit, Unabhängigkeit und die Errichtung eines palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt«, sagte Präsident Mahmud Abbas laut der amtlichen Nachrichtenagentur WAFA anlässlich des »Tags der Gefangenen« am Donnerstag.

»Die Frage der Gefangenen wird unsere oberste Priorität bleiben«, so Abbas. »Wir werden unsere heldenhaften Gefangenen und ihre Familien nicht im Stich lassen und weiter alles Nötige tun, um ihnen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.« Der Präsident betonte, es werde bis zur Freilassung aller politischen Gefangenen keinen Friedensvertrag mit Israel geben.

Unterdessen geht das Tauziehen zwischen Israel und der in Gaza regierenden Hamas um einen Gefangenenaustausch weiter. Die islamistische Hamas hält zwei israelische Zivilisten gefangen, die 2014 und 2015 freiwillig in den Gazastreifen gekommen waren. Bis heute gibt Hamas keine Information darüber preis, wie es den beiden geht und ob sie überhaupt noch leben. Ebenso ungewiss ist das Schicksal von zwei israelischen Soldaten, die sich in Händen der Hamas befinden. Israel geht davon aus, dass die Männer im Gaza-Krieg 2014 getötet wurden, möchte die Leichname aber gerne nach Hause überführen.

»Hamas hat die Bedingungen deutlich gemacht und eine Liste der Gefangenen an Israel übermittelt, die Hamas freigelassen haben will«, zitierte die saudiarabische Tageszeitung Arab News online am Freitag den hohen Hamas-Führer Mahmud Al-Sahar. Laut der libanesischen Tageszeitung Al-Akhbar vom Dienstag umfasst die Liste 250 Personen. Es soll sich um Frauen, alte und kranke Gefangene handeln.

Seit zwei Wochen mehren sich die Gerüchte, dass Hamas und Israel den Gefangenenaustausch indirekt über ägyptische Kanäle bereits verhandeln. Der israelische Sender Channel 12 meldete, eine Delegation hoher Hamas-Führer sei vergangene Woche nach Kairo gereist, was die Hamas allerdings laut Arab News verneint. Als Vermittler in dieser schwierigen Mission soll israelischen Medien zufolge auch ein Deutscher beteiligt sein: Derselbe BND-Mitarbeiter, der 2011 schon den Austausch des Soldaten Gilad Schalit gegen 1.027 Palästinenser moderierte.

Bevor überhaupt über einen Austausch verhandelt werden könne, verlange Hamas als Zeichen des guten Willens zunächst von Israel eine Schiffsladung mit Beatmungsgeräten, berichtete die linksliberale israelische Tageszeitung Haaretz am Mittwoch. Das Gesundheitswesen im dichtbesiedelten Gazastreifen ist durch die seit 13 Jahren andauernde israelische Blockade praktisch ruiniert und dem Kampf gegen Covid-19 nicht gewachsen. Hamas hat Israel deshalb zu humanitärer Hilfe aufgefordert und diese anscheinend auch erhalten. Laut Haaretz sollen Ärzte aus Gaza in Israel in Intensivmedizin fortgebildet und Schutzkleidung, Teststreifen sowie Desinfektionsmittel geliefert worden sein.

Trotz Blockade konnten nach Angaben der Hamas vom vergangenen Sonnabend Quarantäneeinheiten für 1.000 Menschen geschaffen werden: Innerhalb von zwei Wochen hätten Arbeiter Tag und Nacht an der Fertigstellung gearbeitet. Eine Hälfte befindet sich in der südlichen Stadt Rafah, die andere im Norden des Gazastreifens. Am Wochenende wird zudem eine Lieferung mit medizinischen Hilfsgütern aus China erwartet.