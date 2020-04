Kurzarbeit und Kollateralschäden

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Patientenprotest: Viele werden wegen coronabedingter Praxisschließungen nicht mehr behandelt (Crivitz, 16.04.2020)

Ein schwerer Bandscheibenvorfall, eine kaputte Hüfte: Gerhard Gans* kann sich nur mühsam unter Schmerzen an Krücken fortbewegen. Eigentlich sollte er Ende März operiert werden, sagte der 68jährige Sachsen-Anhalter am Donnerstag im Gespräch mit jW. Doch der Termin wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gans hält sich mit Schmerzmitteln über Wasser. Das Rezept bekam er an der Tür seiner Hausärztin – ohne nochmals untersucht zu werden.

So wie ihm geht es derzeit vielen Kranken. Die Bundesregierung hatte Mitte März beschlossen, alle planbaren Operationen, »soweit medizinisch vertretbar«, aufzuschieben, um Kapazitäten für erwartete Covid-19-Patienten freizuhalten. Hinzu kommt bei vielen die Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Andere sind sich unsicher, ob sie überhaupt behandelt werden können. Gans bestätigt das: »Man überlegt sich schon dreimal, ob man zum Arzt oder in die Klinik geht.« Die Folgen sind paradox: Immer mehr Kliniken schließen ganze Stationen und melden Kurzarbeit an, Arztpraxen bleiben leer und Krankheiten unbehandelt.

So hat etwa einem Bericht der Sylter Rundschau vom Mittwoch zufolge die Asklepios-Nordseeklinik zwar ihre Intensivplätze auf zehn verdoppelt, aber die Abteilungen für Rehabilitation, Hauterkrankungen und Schmerztherapie geschlossen und das Personal nach Hause geschickt. Kurzarbeit beantragt oder erwogen haben laut Berichten zudem unter anderem die katholischen Einrichtungen Marienhaus-Gruppe und St.-Elisabeth-Gruppe, die Paracelsus-Kliniken, aber auch kommunale Häuser wie das Krankenhaus Greiz.

Mediziner warnen inzwischen vor Kollateralschäden. »Wir halten es für zwingend erforderlich, dass die Lage in den Krankenhäusern und die Situation der Patienten auf den Wartelisten bei den Entscheidungen der Politik Berücksichtigung finden«, mahnte am Donnerstag der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die »Coronalage« sei derzeit stabil genug, um den Regelbetrieb wieder aufzunehmen, so Gaß. Eingriffe wie Bypässe oder Gelenkersatz könne man nicht dauerhaft verschieben. Am Mittwoch waren Bund und Länder bei Beratungen zur Lockerung der Coronaauflagen nicht auf entsprechende Forderungen eingegangen.

Zunehmend würden darüber hinaus auch »Patienten mit Erkrankungen, die dringend eine stationäre Behandlung benötigen, aus Angst vor einer Coronaerkrankung zu Hause bleiben«, konstatierte die Geschäftsführerin des Klinikums Kulmbach, Brigitte Angermann, am Donnerstag gegenüber der Frankenpost. Dies sei gefährlich und es gebe dafür keinen Grund, warnte sie.

Leer sind dieser Tage auch viele Arztpraxen. Zwischen 50 und 70 Prozent betrügen die Patientenrückgänge, berichtete Klaus Strömer, Präsident des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen, am Donnerstag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Weil etwa die Krebsvorsorge oder Operationen von weniger aggressiven Tumoren verschoben werden müssten, sei »inzwischen auch bei uns in den Praxen Kurzarbeit gang und gäbe«, resümierte er. Dabei mangele es nicht an Kapazitäten. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, mahnte am Donnerstag in der Rheinischen Post: »Vor allem müssen Anzeichen auf schwere Erkrankungen, wie zum Beispiel Blinddarmentzündungen oder Schlaganfälle, immer und unverzüglich abgeklärt werden.«