Leere Straßen am Kampftag

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Ein Protestbild, das es so in diesem Jahr bei DGB-Demos nicht geben wird (Berlin, 01.05.2019)

Kein Demonstrieren, auch kein Flanieren, keine Rednertribühne, keine Stände mit Bratwurst und Bierausschank. Der öffentliche Protestraum Straße bleibt am diesjährigen 1. Mai leer. Das gab der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bereits am 20. März in einer Stellungnahme bekannt. Statt dessen soll das Publikum über gewerkschaftseigene Kanäle mit Videobotschaften der Vorsitzenden unterhalten werden.

DGB-Einzelgewerkschaften unterstützen die »Protestverlagerung« ins Virtuelle. Vertreter der linksgewerkschaftlichen »Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften« (VKG) hingegen kritisieren die DGB-Vorstandsentscheidung in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung als »von oben herab«.

Absagen verfrüht?

Bis ins Jahr 1949 muss man zurückgehen. Seitdem hat der DGB ununterbrochen auf Straßen, Plätzen oder in Sälen für Gewerkschaftsrechte protestiert. Der »Ausnahmezustand« während der Coronapandemie lasse aber aktuell keine Aufzüge zu, sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann in der Stellungnahme: »Solidarität heißt in diesem Jahr: Abstand halten!«

Aber: War die Absage verfrüht? »Weder voreilig noch unüberlegt ist diese gewesen«, betonte Ruprecht Hammerschmidt, Pressesprecher der IG Bauen, Agrar, Umwelt, am Donnerstag im jW-Gespräch. Die Entscheidung konnte auch aus organisatorischen Gründen »nicht erst in der letzten Aprilwoche getroffen werden«, erklärte Annette Szegfü vom Fachbereich Kommunikation beim IG-Metall-Vorstand am Donnerstag auf jW-Anfrage.

Und die Beschäftigten, wie haben die auf den DGB-Beschluss reagiert? »Kollegen bedauern die Absagen, klar, akzeptieren und begrüßen diese aber mit Blick auf den Gesundheitsschutz«, sagte Jonas Bohl, Referatsleiter für Öffentlichkeitsarbeit bei der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, am Mittwoch gegenüber jW. Viele Familien hätten wegen der Coronakrise Angst vor einer Erkrankung, weiß Hammerschmidt – und tragen deshalb den Verbandsentscheid mit.

René Arnsburg von der VKG bemängelte am Freitag im Gespräch mit dieser Zeitung, dass es innerhalb des DGB und seiner Einzelgewerkschaften im Vorfeld keine Diskussion über Alternativveranstaltungen gegeben habe. »In der Gewerkschaftslinken wird teils intensiv über mögliche Protestformen am 1. Mai debattiert«, sagte Arnsburg. So habe die Münchner Gewerkschaftslinke eine Veranstaltung auf der traditionellen Route der DGB-Demo angemeldet. Die VKG will über örtliche Vorbereitungskomitees Proteste am 1. Mai öffentlich durchführen, mit medizinisch geschulten Kollegen und eigenem Ordnerdienst. Arnsburg: »Denn die behördlichen Hürden für Proteste werden sehr, sehr hoch sein.«

Viele Krisen überstanden

1.-Mai-Initiativen linker Mitglieder in der Öffentlichkeit werden seitens der DGB-Einzelgewerkschaften nicht unterstützt, hieß es unisono auf jW-Nachfragen – offiziell jedenfalls nicht. »Zusammenkünfte«, so Hammerschmidt, »bei denen viele Menschen in Kontakt kommen, werden weder unserer Verantwortung noch unseren Zielen gerecht.«

Nur: Gewerkschaftsziele, wie sollen die am 1. Mai breit vermittelt werden? Dafür wird der virtuelle Raum besetzt. Videostatements aller Vorsitzenden der DGB-Einzelgewerkschaften werden per Livestream am Arbeiterfesttag ausgestrahlt, sagte Isabel Niesmann von der Kommunikationsabteilung der IG Bergbau, Chemie, Energie am Donnerstag gegenüber jW. Diese würden über die eigenen Medien beworben, so Niesmann. Die Resonanz solcher Ersatzevents am Monitor sei indes schwer zu prognostizieren.

Ein Problem für künftige 1.-Mai-Mobilisierungen sehen DGB-Gewerkschafter in der Absage von Straßenprotesten nicht. »Die Baugewerkschaft«, sagte Hammerschmidt, »kann auf eine mehr als 150jährige Tradition zurückblicken.« In dieser Zeit habe die Gewerkschaftsbewegung schwerste Krisen überstanden. Das werde ihr auch diesmal gelingen. IG-Metall-Kollegin Szegfü meinte, »Gewerkschafter sind kreativ und werden im nächsten Jahr die ›alte Tradition‹ umso intensiver feiern«.