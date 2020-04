Anklage gegen Halle-Attentäter Balliet

Halle/Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen den antisemitischen Attentäter von Halle erhoben. Das bestätigte das Oberlandesgericht Naumburg am Freitag. Über Details der Anklage wurde zunächst nichts bekannt. Im nächsten Schritt habe die Verteidigung in einem Zwischenverfahren Zeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern, sagte Gerichtssprecher Henning Haberland laut der dpa. Stephan Balliet hatte vor rund einem halben Jahr versucht, am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, mit Waffengewalt eine voll besetzte Synagoge in der Saalestadt zu stürmen. Als er an der Eingangstür scheiterte, erschoss er am 9.10.2019 zuerst eine Passantin und dann in einem nahen Döner­imbiss einen Kunden. (dpa/jW)