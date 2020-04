Lohndumping dank Tarifvertrag

Christian-Ditsch.de Leiharbeiter verdienen im Schnitt 30 Prozent weniger als ihre Kollegen. Protest von Reinigungskräften vor dem Bundesverteidigungsministerium (Berlin, 26.10.2009)

Lobbyismus zahlt sich aus. Die Regierung hat Mitte März bestimmt, dass – wie schon in der letzten Finanzkrise – auch Leiharbeitsfirmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken können und damit Sozialversicherungsbeiträge erstattet bekommen. Diese bis Ende 2021 geltende Verordnungsermächtigung feiern die Unternehmensverbände als Erfolg. Denn bisher hatten die Sozialgerichte stets geurteilt, dass Zeiten ohne Arbeitseinsätze als »branchenüblich« zum Geschäftsmodell der Leiharbeit gehören und daher das Risiko weder den Beschäftigten aufgebürdet werden dürfe noch von der Allgemeinheit finanziert werden müsse.

Für die Beschäftigten bedeutet Kurzarbeit zwar, dass sie vorerst nicht erwerbslos werden, aber Lohneinbußen von bis zu 40 Prozent hinnehmen müssen. Angesichts der Tatsache, dass Leiharbeiter ohnehin fast ausnahmslos deutlich geringere Löhne erhalten – im Schnitt verdienen sie 30 Prozent weniger als die Stammbelegschaft –, wirken sich die Lohneinbußen hier doppelt aus. Es gehe gerade für Beschäftigte in Niedriglohnbranchen »nicht nur um Komforteinbußen, es geht um ihre Existenz«, erklärte Robert Feiger, Bundesvorsitzender der IG BAU, am 3. April. Die Gewerkschaft hat deshalb Anfang des Monats unter anderem die Unternehmerverbände der Zeitarbeit zu Verhandlungen über eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes aufgefordert. Bisher erfolglos – denn Tarifverträge gibt es für Leiharbeiter offenbar nur, wenn damit Löhne gedrückt werden können. Die Mehrheit von ihnen schuftet zu schlechteren Bedingungen, als sie bei einer Anstellung im Entleihbetrieb gesetzlich gelten würden – trotz Tarifvertrag.

Vor drei Jahren, im Frühjahr 2017, brachte die Regierung Neuregelungen im sogenannten Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) auf den Weg. Darunter eine Regelung mit dem markigen Namen »Equal-Pay-Grundsatz«. Dies sollte sicherstellen, dass auch in der Leiharbeit »gleicher Lohn für gleiche Arbeit« gilt – jedenfalls nach spätestens neun Monaten Einsatzdauer im Entleihbetrieb. Hinzu kam eine Regelung zur »Höchstüberlassungsdauer«, die dafür sorgen sollte, dass Betriebe Leiharbeiter nicht dauerhaft einsetzen und das Instrument auf ihren ursprünglichen Sinn zurückführen: eine Abfederung von Auftragsspitzen.

Der Haken ist, dass von diesen gesetzlichen Regelungen per Tarifvertrag abgewichen werden kann – das soll offenbar auf Unternehmensseite Anreize zur Tarifbindung setzen. Gibt es also einen Tarifvertrag, laufen die gesetzlichen Regelungen weitgehend ins Leere. Leiharbeiter können mit Tarifvertrag trotz gesetzlicher Höchstüberlassungsdauer weiterhin deutlich länger und zu schlechteren Konditionen beschäftigt sowie nach dreimonatiger Pause sogar erneut im selben Entleihbetrieb eingesetzt werden. Auch die schlechtere Bezahlung von Leiharbeitern ist per Tarifvertrag weiterhin für bis zu 15 Monate möglich – ohne Tarifvertrag greift der »Equal-Pay-Grundsatz« schon nach neun Monaten. Lohndumping über Leiharbeit wurde seit der »Reform« des AÜG keinesfalls in nennenswertem Umfang beschränkt und die Ungleichbehandlung zwischen Leiharbeitern und Stammbeschäftigten per Tarifvertrag sogar verfestigt.

Diese Unwucht zugunsten der Unternehmen sowie die Bereitschaft der Gewerkschaften, entsprechende Vereinbarungen abzuschließen, nahm die ZDF-Satiresendung »Die Anstalt« im Frühjahr 2017 aufs Korn und rief Leiharbeiter dazu auf, sich einer Kampagne von Labournet unter Federführung des Arbeitsrechtlers Wolfgang Däubler anzuschließen. Ziel der Kampagne ist es, die deutschen Regelungen zur Leiharbeit dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen und ihre EU-Rechtswidrigkeit feststellen zu lassen. Dafür klagen sich Betroffene mit spendenbasierter finanzieller Unterstützung und Rechtsbeistand mühsam durch die Instanzen. Die Unternehmerverbände der Leiharbeit und ihre Anwälte sehen ihr Geschäftsmodell bedroht und scheinen ihrerseits verstärkt auf individuelle, außergerichtliche Einigungen zu setzen. Infolge der Coronakrise kam nun aber auch diese Kampagne zum Erliegen und eine für Ende April terminierte Verhandlung vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG) musste verschoben werden.