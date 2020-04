Berlin bietet kostenlose Behandlung

Berlin. Menschen ohne Krankenversicherung können sich in Berlin während der Coronakrise kostenfrei bei niedergelassenen Hausärzten behandeln lassen. Die Mittel dafür stellt der Berliner Senat, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitag mitteilte. Den Kostenübernahmeschein für ein Quartal gibt es über die Clearingstelle für nicht krankenversicherte Menschen (Telefon 0 30/6 90 33 59 72). Die Abrechnung der Ärzte erfolgt direkt mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Nach Ansicht von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) ist dies in Zeiten der Pandemie von »erheblicher Bedeutung«. Berlin sei damit »bundesweit wegweisend«. (dpa/jW)