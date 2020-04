Für sichere Unterbringung

Sina Schuldt/dpa

Rund 200 Geflüchtete und Unterstützer haben am Freitag gegen die Zustände in der zentralen Erstaufnahmestelle in Bremen-Vegesack demonstriert und deren Schließung gefordert, nachdem dort 33 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden waren. Statt dessen sollten Hotels oder ähnliche Einrichtungen für die Geflüchteten zur Verfügung gestellt werden. Die Protestteilnehmer durften in vier Blöcken mit jeweils 50 Personen vom Hauptbahnhof zum Rathaus ziehen. Am Ende übergaben sie eine Petition an Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). (jW)