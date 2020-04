Eingabe an die Ethologie

pixabay Wo gibt’s was zu futtern?

Während am 9. April der Fränkischen Landeszeitung zu entnehmen war, dass am Stadtweiher in Leutershausen der ehemalige Trafoturm, ein »solide und massiv gebautes Gemäuer«, mit einer ansehnlichen Lärchenholzverkleidung versehen und zum »Artenschutzturm«, zum Quartier für Insekten und Vögel wie Mauersegler, Schleiereulen, Turmfalken, Schwalben, Stare und Spatzen umgestaltet wurde, sind zwei Beobachtungen jüngeren Datums nachzutragen.

Erstens: Die Amsel singt oben im Pflaumenbaum. Ein Spatz fliegt hinzu und setzt sich eine halbe Handbreit neben sie. Sie verstummt sofort.

Zweitens: Zwei Stare halten oben im Pflaumenbaum nach Futterquellen Ausschau. Mehrere Spatzen fliegen hinzu und gruppieren sich um sie herum. Fündig geworden, starten die Stare, die Spatzen eilen ihnen hinterher.

Symbiose (im zweiten Fall)? Polizeistaatsgesinnung (im ersten)?

Die Fakultäten für Biologie seien um Stellungnahmen gebeten.