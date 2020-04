Wirtschaft macht Druck

Eric Gaillard/REUTERS Schulgebäude ohne Schüler, Nizza am 14. März 2020

Der französische Staatschef will ab dem 11. Mai die meisten Beschränkungen, die seit mehr als einem Monat im Nachbarland gelten, aufheben. Die Wirtschaft soll wieder Tritt fassen, nachdem acht Millionen Franzose in Kurzarbeit geschickt wurden und rund 750.000 Unternehmen in große wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. An die Front geschickt werden zunächst die Kinder und Jugendlichen. Damit ihre Eltern zur Arbeit gehen können, wollen Macron und sein Erziehungsminister Jean-Michel Blanquer die Schulen im Mai »fortschreitend« öffnen. Auch der Mouvement des entreprises de France (Medef), der größte Unternehmerverband des Landes, hat sich auf dem Höhepunkt der vom Coronavirus verschärften Gesundheits- und Systemkrise mit einem erstaunlichen Vorschlag zu Wort gemeldet. Dessen Präsident Geoffroy Roux de Bézieux mahnte am Osterwochenende die Lohnabhängigen, nach der Krise »auf freie Tage und Ferien« zu verzichten und mehr Wochenstunden zu arbeiten, »um das Wachstum wieder zu beschleunigen«.

Die harsche Kritik und der sofort angekündigte Widerstand der Gewerkschaften des Landes ließen den Medef-Chef, dessen Vorstoß selbst der rechtskonservative Wirtschaftsminister Bruno Le Maire eine »drollige Idee« nannte, am Mittwoch etwas zurückrudern. Die Regierung unter Ministerpräsident Édouard Philippe konnte die dreisten Forderungen der Kapitalseite allerdings selbst durch spektakuläre Hilfsprogramme nicht befriedigen. Der Premier verkündete am Mittwoch neue Hilfsmaßnahmen im Umfang von 110 Milliarden Euro; mit rund 45 Milliarden Euro soll ausschließlich Kurzarbeit bezahlt werden, 20 Milliarden stehen bereit, um bei Air France und anderen Großkonzernen als Kapitalgeber einzusteigen oder um sie zu verstaatlichen. Kleinere und mittlere Unternehmen sollen mit rund sieben Milliarden Euro aus der Staatskasse über Wasser gehalten werden.

Den in der Coronakrise ohne ausreichende Ausrüstung und medizinisches Personal gegen die Pandemie ankämpfenden staatlichen Gesundheitsdienst will Macron mit einer Finanzspritze in Höhe von acht Milliarden Euro beruhigen. Noch vor wenigen Monaten wollte er den seiner Meinung nach »ineffizient« arbeitenden Krankenhäusern Mittel streichen und dort Personal abbauen. Jetzt sollen Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, »die im Rahmen des Coronavirus« arbeiten, mit einer Prämie in Höhe von 1.500 Euro belohnt werden. Personal, das sich um die üblichen Krankheitsfälle kümmern muss und von der Überlastung der Dienste ebenso betroffen ist, soll zum Ärger der Gewerkschaften mit einer deutlich geringeren Bonuszahlung in Höhe von 500 Euro abgespeist werden.

Kritik erntete der Staatschef für die allgemeine Wiederöffnung der Schulen, die er am vergangenen Montag vor mehr als 37 Millionen Fernsehzuschauern gegen den Rat seiner eigenen Experten verkündet hatte. Gewerkschaften und die linke Oppositionspartei La France insoumise (LFI) beschuldigte Macron, den Bossen zum Gefallen Lehrer »als Kanonenfutter in seinen Krieg« vorzuschicken. Noch vor einem Monat hatte Macron seinen Premier Philippe erklären lassen, die Schulen müssten auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben, weil »Kinder nachweislich die wichtigsten Glieder in der Infektionskette« seien, ohne selbst zu erkranken. Den auch von seinem Erziehungsminister Blanquer nur zögerlich bekanntgemachten Schritt in die Gegenrichtung begründete Macron nun mit dem Hinweis auf die »Ungleichheit«, denen arme, kinderreiche Familien in kleinen Wohnungen ausgesetzt seien, weil sie ihren Nachwuchs nicht zur Schule schicken könnten. Die Idee, schnellstens für die Beseitigung dieser »Ungleichheit« zu sorgen oder sie zumindest in Aussicht zu stellen, kam dem Staatschef bisher offenbar nicht.

Der Frage, wie die in den sogenannten liberalen Demokratien verharrenden Gesellschaften Europas mit den Folgen der Pandemie umgehen werden, stellen sich inzwischen auch die Intellektuellen des Landes. In einem am Mittwoch in der Tageszeitung Libération veröffentlichten Essay klagte die Philosophin Perrine Simon-Nahum, Professorin an Macrons Alma Mater, der Kaderschmiede ENA: »Was uns derzeit am meisten fehlt, ist das Gefühl, gut regiert zu werden. Karl Marx hat uns vor zwei Gefahren gewarnt: Jener, dass die Funktionäre den von den Arbeitern gelieferten Mehrwert zu ihren Gunsten einsacken, und der, dass die Eliten die innere Weiterentwicklung der Gesellschaft zu ihrem Vorteil blockieren werden.«