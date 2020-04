Perfides Manöver

Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta via REUTERS PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski (16.4.2020)

Nun will also die polnische Regierungspartei die Präsidentschaftswahl um zwei Jahre verschieben. Die Pandemielage und eine Masse rechtlicher und organisatorischer Probleme machen die Wahl im Mai illusorisch. Die Verlängerung von Andrzej Dudas Amtszeit gleich um zwei Jahre ist dabei das Maximum, das für die PiS herauszuholen ist.

Jaroslaw Kaczynskis Manöver ist perfide, aber strategisch gut angelegt. Die bürgerliche Opposition muss jetzt Farbe bekennen: Stellt sie den Gesundheitsschutz in den Mittelpunkt, müsste sie eigentlich mit der PiS stimmen und Duda per Verfassungsänderung zwei weitere Amtsjahre – und damit der PiS zwei weitere Jahre Zeit für die Vollendung der Demontage des Rechtsstaates und vielleicht zur Vorbereitung des »Polexits« – verschaffen. Ohne jede Garantie, dass die PiS das Zugeständnis nicht missbraucht. Weigert sie sich aber, das Manöver mitzumachen, setzt sie sich dem Vorwurf der PiS und der ihr gewogenen Staatsmedien aus, ihrerseits Parteipolitik auf Kosten der Gesundheit polnischer Wähler zu machen. Und, vor allem: damit verantwortlich dafür zu sein, dass die Wahl doch, wie von Kaczynski eigentlich ohnehin geplant und von der gegenwärtigen Verfassung verlangt, trotz aller gesundheitspolitischen Bedenken im Mai stattfindet – mit Amtsinhaber Duda als Favorit.

Wenn es die »Bürgerkoalition« darüber zerlegt, ist das nicht weiter schade. Die Hälfte ihrer Politiker wäre in der PiS genausogut aufgehoben. Ihre Kandidatin Malgorzata Kidawa-Blonska taumelt von Peinlichkeit zu Peinlichkeit. Wahrscheinlich ist sie nur nominiert worden, um dem damaligen Parteichef Grzegorz Schetyna die absehbare Blamage zu ersparen, wenn er selbst kandidiert hätte. Dem Linksbündnis geht es nicht besser. Die Umfragewerte seines Kandidaten Robert Biedron liegen halb so hoch wie die der Parteien, die ihn aufgestellt haben. Persönlich macht ihm das nichts: Er ist EU-Abgeordneter und hat finanziell für die nächsten Jahre ausgesorgt. Am Montag nach der Wahl sitzt er wieder in Brüssel.

Insofern könnte Polens Opposition sogar gut beraten sein, den Coup der PiS durch Abwesenheit bei der entscheidenden Abstimmung (bei der es auf die abgegebenen Stimmen ankommt) durchgehen zu lassen, anstatt die Farce durch Gegenstimmen zu legitimieren. Kurzfristig ist diese Auseinandersetzung nicht zu gewinnen. Der Linken muss darüber hinaus klarwerden: Ihr begriffsloser Etatismus, immer nur noch mehr Staatsgeld zu fordern, kann von der PiS jederzeit übertrumpft werden. Im Parlament ist Kaczynskis Dampfwalzenpolitik nicht zu stoppen. Er ist bisher nur einmal zurückgewichen: vor heftigen Protesten auf der Straße, als 2016 das Abtreibungsrecht nochmals verschärft werden sollte. Ein neues »Straßen«-Thema für die Linke liegt in der Luft: Polens Bourgeoisie stellt im Zuge der »Krisenbewältigung« mal eben den Achtstundentag in Frage.