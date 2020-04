Streit über Rettungsschirm

Roberto Monaldo.Lapress/LaPresse via ZUMA Press/dpa Mit Atemschutzmaske und Sicherheitsabstand: Abgeordnete im Parlament in Rom (1.4.2020)

Die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich am Donnerstag bei Italien für die fehlende europäische Unterstützung bei der Bekämpfung der Coronaviruspandemie entschuldigt. Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete, sagte sie im EU-Parlament in Brüssel, es sei wahr, »dass niemand wirklich dazu bereit war«. Sie fügte hinzu, »die Wahrheit ist auch, dass Europa jetzt das schlagende Herz der Solidarität der Welt geworden ist«.

In Italien scheinen diese Worte allerdings wenig Eindruck zu machen. Denn dort wird weiterhin die fehlende Hilfe der EU insbesondere bei der Bekämpfung der sozialökonomischen Folgen der Pandemie durch die Ablehnung von »Corona-Bonds« kritisiert. Statt diesen bietet Brüssel einen sogenannten EMS-Rettungsschirm (Europäischer Stabilitätsmechanismus) an. Demnach könnte unter anderem jedes Land Kredite bis zu zwei Prozent seines BIP erhalten. Das wären im Fall von Italien rund 35 Milliarden Euro.

Gleichzeitig hat damit in der Regierungskoalition in Rom auch der Streit über die Haltung zur EU neuen Zündstoff bekommen. Die »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S) ist gegen den ESM, der sozialdemokratische Partito Democratico (PD) für eine Annahme.

Der geschäftsführende M5S-Vorsitzende Vito Crimi nannte den »Rettungsschirm« eine »Abzocke«, für die man sich niemals entscheiden dürfe. Der ebenfalls der M5S angehörende Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Stefano Patuanelli, erklärte am Donnerstag gegenüber der staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalt Rai 3, das »Nein zu ESM ist endgültig«. Man wisse »um die gefährlichen Bedingungen, die es uns auferlegt«. Gleichzeitig betonte er, die letzte Entscheidung über die Kreditlinie habe das Parlament zu fällen. Diese werde, so Parlamentspräsident Roberto Fico (M5S), nächste Woche fallen.

PD-Chef Nicola Zingaretti hingegen erklärte sich bereit, das Angebot aus Brüssel anzunehmen, wenn »keine Bedingungen gestellt« und »Italiens Souveränität« respektiert werde. Auch der Verband der Großindustriellen »Confindustria« verlangte am Dienstag, die ESM-Mittel zur Nutzung für das Gesundheitssystem anzunehmen, um »alle verfügbaren Instrumente einsetzen zu können«.

Bereits am Freitag vergangener Woche hatte jedoch auch der parteilose Premierminister Giuseppe Conte das grundsätzlich abgelehnt. Der ESM sei »völlig unpassend«, Rom werde auf das Geld dieses »Stabilitätsmechanismus« verzichten. Statt dessen wolle Conte für europäische Anleihen, also »Corona-Bonds«, oder anders geartete gemeinsame Absicherungen »bis zum Schluss« kämpfen. Der Premier und auch M5S haben die nicht unbegründete Befürchtung, dass Italien bei der Annahme der »Hilfsgelder« – wie Griechenland in der Eurokrise – souveräne Machtbefugnisse an den IWF, die EZB und den Europäischen Rat abtreten müsste.

Die Diskussion über die fehlende Solidarität der EU hält nun schon seit Wochen in Italien an. Für die Misere wird die Bundesrepublik als die in der Union dominierende Macht verantwortlich gemacht. Der Mailänder Corriere della Sera schrieb dazu bereits am 2. April, »in der Not sei auf Freunde kein Verlass«. Die römische La Repubblica warnte hingegen noch am selben Tag vor einem wiedererwachenden Ressentiment gegen Deutschland.

Gemeint sein könnte damit u. a. auch ein Video des Komikers und Schauspielers Tullio Solenghi, das in den sogenannten sozialen Medien Ende März »viral ging«. Darin heißt es, die Deutschen, »die für zwei Weltkriege und den millionenfachen Tod von Juden verantwortlich sind«, würden sich noch immer wie »eine Herrenrasse« mit »gnadenloser Arroganz« aufführen.