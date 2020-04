Verzicht auf Festakte ?

Paul Zinken/dpa/ZB Blick in die Baracken des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen (Oranienburg, 12.3.2020)

In der Bundesrepublik sollen Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie schrittweise gelockert werden. Davon unberührt bleiben allerdings unter anderem die Gedenkveranstaltungen zur Befreiung vom Faschismus vor 75 Jahren. Die teils mit Hunderten oder Tausenden Gästen von den verschiedenen KZ-Gedenkstätten geplanten Termine entfallen. Gedenkakte wurden statt dessen ins Internet verlagert und finden vor Ort nur äußerst reduziert statt. So beispielsweise am Donnerstag im Land Brandenburg, wo Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Vormittag in der Gedenkstätte Ravensbrück und nachmittags in der Gedenkstätte Sachsenhausen jeweils einen Kranz niederlegte.

In einer Erklärung informieren die beiden brandenburgischen Gedenkstätten auf ihren Internetseiten seit März darüber, dass »voraussichtlich bis zum 15. Mai« die Einrichtungen vollständig geschlossen bleiben würden. Alle angekündigten Veranstaltungen zur Befreiung des Lagers Sachsenhausen am 22. April 1945 und des Lagers Ravensbrück acht Tage später wurden abgesagt. »Wir können und dürfen die Überlebenden keinen hohen gesundheitlichen Risiken aussetzen«, heißt es auf der Internetseite der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Ob die zwei Gedenkeinrichtungen über den 15. Mai hinaus geschlossen bleiben, sei noch nicht abschließend geklärt, sagte Horst Seferens, Sprecher der Stiftung, am Donnerstag gegenüber junge Welt. Es bedürfe noch der Abstimmung mit dem für den Landkreis Oberhavel zuständigen Gesundheitsamt.

Die für diesen Sonntag geplanten Gedenkveranstaltungen in Niedersachsen anlässlich der Befreiung des Lagers Bergen-Belsen am 15. April 1945 sind ebenso abgesagt worden wie die der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Flossenbürg und Dachau. Für den am 26. April geplanten Termin in Flossenbürg hatten sich nach Angaben der dortigen Gedenkstätte mehr als 1.000 internationale Gäste angemeldet, darunter zwei Dutzend ehemalige Gefangene des am 23. April 1945 befreiten Lagers. Zur offiziellen Gedenkfeier am 3. Mai zur Befreiung des KZ Dachau am 29. April 1945 sei sogar mit rund 2.000 internationalen Besuchern gerechnet worden. »Wir hatten über 90 Zusagen von Zeitzeugen aus aller Welt«, sagte Gabriele Hammermann, Leiterin der dortigen Gedenkstätte in einer Mitteilung vom 11. März.

In Thüringen hat man von offizieller Seite eine eigene Antwort auf die abgesagten Gedenktermine gefunden. Gemeinsam mit der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora wurde die »Thüringer Erklärung« initiiert, zu deren Erstunterzeichnern Ministerpräsident Bodo Ramelow, Landtagspräsidentin Birgit Keller (beide Die Linke) und der Präsident des Landesverfassungsgerichts, Stefan Kaufmann, zählen. Auf der dafür eigens eingerichteten Internetseite werden zudem die für den 75. Jahrestag der (Selbst-)Befreiung (siehe jW vom 11. April) geplanten Reden dokumentiert – darunter die von vier Buchenwald-Überlebenden.

Jene »Erklärung«, die bereits von zahlreichen Einzelpersonen virtuell unterzeichnet worden ist, soll demnach ein Zeichen setzen gegen: »Verachtung von Demokratie und Menschenrechten«, gegen Antisemitismus, Rassismus, angeprangert werden »soziale und kulturelle Vorurteile, ethnischer und nationalistischer Größenwahn« sowie »Habgier und Ausbeutungsbereitschaft«. Denn die Unterzeichner seien sich bewusst, dass dies die Ursachen für die Verbrechen der Nazis gewesen waren. Zudem gehöre zu den »Lehren aus der Geschichte« die Gewissheit, »dass eine demokratische, die Menschenwürde schützende Verfassung und funktionierende Gewaltenteilung das Rückgrat eines liberalen Rechtsstaates bilden«. Ohne sie fielen »Staat und Demokratie« auseinander. Schließlich werde »im Licht der historischen Erinnerung« deutlich erkennbar, »dass die zerstörerischen Gifte von gestern erneut als Allheilmittel angepriesen werden«.

In dem Text werden Kommunisten oder Sozialdemokraten, die bis zuletzt Widerstand leisteten, mit keinem Wort erwähnt. Das blieb den zum geplanten Gedenkakt eingeladenen Überlebenden überlassen. In seinem auf der Internetseite zur »Erklärung« dokumentiertem Redemanuskript dankt der 1932 in Bratislava geborene und als Zwölfjähriger mit seiner Familie in das KZ Buchenwald verschleppte Naftali Fürst den Mitgliedern der Widerstandsorganisation des Lagers. Fürst nennt explizit »politische Häftlinge wie die Kommunisten, Franzosen, Deutsche, Holländer, Juden und andere.«