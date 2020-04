Syrien im Würgegriff

Moawia Atrash/ZUMA Wire/dpa Hilfe durch Sanktionen blockiert: Syrer sind in der Coronakrise nahezu auf sich selbst gestellt (Idlib, 31. März)

Seit Mitte März herrscht in Syrien Ausnahmezustand. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die syrische Regierung öffentliche Einrichtungen, Geschäfte und Märkte geschlossen und landesweit nächtliche Ausgangssperren zwischen 18 und 6 Uhr morgens verhängt. Von Freitag mittag bis Samstag mittag darf niemand sein Haus verlassen, Moscheen und Kirchen bleiben geschlossen. Der Verkehr zwischen den Provinzen ist untersagt, lediglich der Transport von Lebensmitteln, Medikamenten, Öl und Gas ist erlaubt. Medizinisches Personal, Soldaten und Polizei sind die einzigen, die sich mit speziellen Ausweisen ungehindert bewegen dürfen.

Noch liegen die Zahlen der Covid-19-Erkrankten und Verstorbenen im unteren zweistelligen Bereich. Doch es mangelt an Testmöglichkeiten, Schutzmasken und Schutzkleidung. Beatmungsgeräte und Intensivbetten könnten schnell knapp werden, sollte die Krankheit sich ausbreiten. Am Donnerstag traf eine erste medizinische Hilfslieferung aus China ein. Der chinesische Botschafter in Syrien, Feng Biao und der stellvertretende syrische Außenminister Faisal Mekdad nahmen die Hilfsgüter am Flughafen von Damaskus in Empfang. Feng kündigte außerdem weitere Unterstützung für die medizinische Grundversorgung im Land an.

Nichtstaatliche unterstützt

Dies ist umso wichtiger, da die einseitigen wirtschaftlichen und finanziellen Zwangsmaßnahmen der USA und der EU Regierung und Geschäftsleute daran hindern, notwendige Medikamente, Geräte und Technologie einzukaufen. Appelle von UN-Generalsekretär António Guterres und weiteren hochrangigen UN-Diplomaten, die Sanktionen aufzuheben oder zumindest zu lockern, werden in Washington und Brüssel, Paris, Berlin und London hartnäckig ignoriert.

Anders sieht es in der nordwestsyrischen Provinz Idlib aus, die zu Teilen noch von bewaffneten Regierungsgegnern, Dschihadisten und der Türkei kontrolliert wird. Die Lager für Inlandsvertriebene sind ein exzellenter Nährboden für die Ausbreitung der Pandemie. Wasser ist knapp, die Hygiene schlecht, die beengten Wohnverhältnisse in Zelten und Hütten lassen die sogenannte soziale Distanz nicht zu. Seit Mitte März fuhren drei Mal UN-Hilfskonvois mit mehr als 130 Lastwagen durch den türkisch-syrischen Grenzübergang Cilvegözü/Bab Al-Hawa in das Gebiet. Im Rahmen ihrer »Antwort auf die Coronaviruspandemie in der südlichen Nachbarschaft« stellte die EU im April 30,8 Millionen Euro Soforthilfe, 572 Millionen Euro für den Gesundheitssektor und 1,5 Milliarden Euro an kurz- und mittelfristiger Hilfe zur Verfügung. Innerhalb Syriens unterstützt die EU damit nichtstaatliche Akteure.

In Syrien hofft man, dass durch die Pandemie der Krieg um Idlib endlich beendet werden könnte. Seit Anfang März gilt dort ein von Moskau und Ankara ausgehandelter Waffenstillstand. Seit Februar hat die Türkei ihre Präsenz in der Provinz mit mehr als 6.000 Soldaten und Dutzenden Beobachtungsposten drastisch ausgebaut, um die extremistischen Kampfgruppen um Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) unter Kontrolle zu bringen. Die international als Terrorgruppe gelistete HTS lehnt den Waffenstillstand ab und zweifelt an der Zuverlässigkeit der Türkei und deren lokalen Partnern, der »Nationalen Befreiungsfront«. Seit Ende 2018 hatten die Dschihadisten die Präsenz türkischer Soldaten und Beobachtungsposten wie einen Schutzschild genutzt.

Terrorgruppe gespalten

Doch nun verläuft die neue Waffenstillstandslinie entlang der Autobahn »M 4« direkt durch das der HTS verbliebene Einflussgebiet. Die »M 4« verbindet die Hafenstadt Latakia mit Aleppo, russisch-türkische Patrouillen sollen den Verkehr für Personen und Handel auf der Autobahn absichern. Zusätzlich ist eine Pufferzone vereinbart, die je sechs Kilometer nördlich und südlich der zentralen Achse verlaufen soll. Während die mit der Türkei verbündeten Milizen sich der russisch-türkischen Vereinbarung beugen, widersetzt sich HTS. Wiederholt wurden Zivilisten mobilisiert, um die Autobahn zu blockieren und die Patrouillenfahrten zu verhindern. Am 19. März landeten Raketen auf einem türkischen Beobachtungsposten und töteten zwei Soldaten. Die Türkei machte dafür »einige radikale Gruppen« verantwortlich.

Die Haltung gegenüber Ankara hat HTS und ihre Verbündeten gespalten. Eine angeblich »pragmatische« Gruppe um den HTS-Führer Abu Mohammed Al-Golani soll sich gegen eine militärische Konfrontation mit der Türkei ausgesprochen haben. Man will sich dem Westen gegenüber – EU und USA – als Verhandlungs- und Bündnispartner im Kampf gegen die syrische Regierung präsentieren. Der US-Sonderbeauftragte für Syrien, James Jeffrey, verwies bereits Anfang Februar in einem Pressegespräch darauf, dass HTS keine internationalen Terroraktionen geplant oder durchgeführt habe, sondern sich lediglich darauf konzentriere, ihre Position in Idlib zu halten. Auf die Frage, wie die Lage dort gelöst werden solle, meinte Jeffrey, ein Waffenstillstand und keine weiteren territorialen Gewinne für Syrien seien »ein erster Schritt. Dann können wir uns alle hinsetzen und über Probleme wie HTS nachdenken und darüber, wer die Leute repräsentieren soll, die nicht unter Regierungskontrolle sind«.