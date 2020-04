Solidarität mit den Gefangenen

Yara Nardi/REUTERS

In der italienischen Hauptstadt Rom haben sich am Donnerstag etwa 20 Menschen – unter ihnen der auf dem Foto zu sehende Mann – an einer nicht genehmigten Protestaktion beteiligt. Wie der Nachrichtensender Sky News online berichtete, forderten sie vor dem Gefängnis »Rebibbia« bessere Haftbedingungen sowie einen effektiven Schutz der Insassen vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Auf einem Video ist zu sehen, wie die später eingetroffene Polizei brutal gegen die Protestierenden vorgeht und mehrere Personen festnimmt. (jW)