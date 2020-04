Westen im freien Fall

Steve Marcus/REUTERS Das Kapital schafft sich eine industrielle Reservearmee: Obdachlose in Las Vegas (30.3.2020)

In der Krise zeigt sich die Achillesferse des Westens. 5,245 Millionen US-Bürger haben in der vergangenen Woche einen Erstantrag auf Erwerbslosenhilfe gestellt, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Binnen vier Wochen sind mehr als 20 Millionen Lohnabhängige in den Vereinigten Staaten erwerbslos geworden. Volkswirte schätzen, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA im ersten Quartal um bis zu 10,8 Prozent geschrumpft sein könnte. Es wäre der stärkste Rückgang seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Industrieproduktion fiel um 6,3 Prozent zurück.

Die Dominanz des Finanzkapitals verstärkt die Rezession. Die US-Großbanken meldeten am Donnerstag sinkende Profite: Morgan Stanley teilte mit, der Gewinn sei im ersten Quartal um 30 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar abgeschmiert. Für Goldman Sachs, Bank of America und die Citigroup halbierten sich die Überschüsse, bei Branchenprimus JP Morgan schrumpften sie um gut zwei Drittel, bei Wells Fargo sogar um fast 90 Prozent. Banker wollen von der Regierung ausgezahlt werden. Die Internationale Bank für Zahlungsausgleich (BIZ) warnte am Mittwoch: »Eine zu weitreichende Aufweichung der Bankenregeln kann nach hinten losgehen«, schrieb BIZ-Chefvolkswirt Claudio Borio. In Anspielung auf den von vielen Politikern gezogenen Vergleich der Coronakrise mit einem »Krieg« wies Borio darauf hin, dass ein solcher nicht gewonnen werden könne, wenn die politischen Maßnahmen die Stabilität der Finanzinstitute gefährdeten.

Spekulanten ziehen derweil ihr Geld aus Fonds, Aktien und Anleihen ab und legen ihr Hab und Gut in »sicheren Häfen« an. Das Nettoergebnis des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock fiel im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 806 Millionen Dollar, wie die Schattenbank am Donnerstag mitteilte. Wegen der Kursverluste an den Börsen schrumpften die verwalteten Vermögen bis Ende März gegenüber Ende Dezember um fast eine Billion Dollar. Dagegen erreichten die Goldpreise am Donnerstag ein neues Rekordhoch. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete 1.597,34 Euro.

Auch in der Europäischen Union spitzt sich die Krise weiter zu. Die Mitglieder der Wirtschaftsunion können keinen gemeinsamen Nenner finden, um der großen Rezession etwas entgegenzusetzen. Vor dem am Wochenende stattfindenden EU-Gipfel lassen die Regierungen die Muskeln spielen. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire meldete sich über die Donnerstagausgaben mehrerer europäischer Zeitungen zu Wort. Dem Handelsblatt sagte er, dass »die Zukunft der EU als politischer Kontinent, als Währungsunion und als Wirtschaftsmacht auf dem Spiel steht«. Paris, Madrid und Rom fordern die Vergemeinschaftung der Staatsschulden im Währungsverbund durch gemeinsame Anleihen. Deutschland und die Niederlande stemmen sich dagegen. Jede Regierung müsse einen Schritt in Richtung der anderen Mitgliedstaaten machen. Frankreich sei »kompromissbereit, vorausgesetzt, es gibt eine gemeinsame Schuldenemission«.

Derweil starrt der Westen gebannt nach China. Am Freitag werden in Beijing die Wachstumszahlen der Volksrepublik für das erste Quartal veröffentlicht. »Die chinesischen Entscheidungsträger haben sehr stark auf den Ausbruch der Krise reagiert«, sagte IWF-Regionalchef Changyong Rhee am Donnerstag gegenüber Reuters. »Wenn sich die Situation verschlimmert, haben sie mehr Spielraum, um fiskal- und geldpolitische Maßnahmen zu ergreifen.«