Feindbild Funkmast

Piroschka van de Wouw/REUTERS Durch Feuer beschädigter Mobilfunkübertragungsmast im niederländischen Nuenen am 11. April

Seit zwei Wochen brennen in den Niederlanden vermehrt Mobilfunksendemasten. Insgesamt waren es bis jetzt acht. Die vorerst letzten Anlagen standen am Ostersonnabend in Tilburg und am Montag in Almere in Flammen. Die Polizei vermutet Brandstiftung und verdächtigt militante Gegner des neuen 5G-Mobilfunkstandards.

Bei einer Anlage in der Provinz Nordbrabant, die am 4. April durch ein Feuer beschädigt wurde, fand die Polizei in unmittelbarer Nähe die gesprühte Parole »Fuck 5G«. Allerdings ist nicht klar, wann der Spruch aufgetragen wurde. Der betroffene Netzwerkbetreiber Cellnex Telecom erstattete Anzeige. Einen technischen Defekt schloss das Unternehmen aus.

Bei einem Feuer an einem Mast bei Groningen will ein Augenzeuge zuvor einen Mann mit einem Benzinkanister gesehen haben, der den Inhalt am Fuße der Anlage entleerte. Wenig später seien die Flammen drei Meter in die Höhe geschossen. Das berichtete am vergangenen Samstag der öffentlich-rechtliche Senderverbund NOS auf seiner Onlineseite. Die »nationale Koordinationsstelle für Terrorismusbekämpfung« NCTV spricht von einer »besorgniserregenden Entwicklung«.

An Zufall glaubt niemand. Nicht nur in den Niederlanden, auch in Großbritannien und Deutschland wurden in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Masten auf diese Weise zerstört oder beschädigt: Im November entstand in München ein Sachschaden von 250.000 Euro, im Dezember und Januar brannte es in der Nähe von Bonn, am 19. Februar im Perlacher Forst bei Unterhaching, am 22. März in Paderborn. In Großbritannien waren es bis Anfang April mindestens zwanzig Anschläge, berichtete The Guardian.

Viele Menschen machen sich Sorgen über die gesundheitlichen Folgen der steigenden Anzahl von Sendeanlagen, der extrem hohen Frequenzen sowie der Intensität der elektromagnetischen Wellen. Sie klagen über Kopfschmerzen, Tinnitus und Schlaflosigkeit. Vor allen Ältere wie der Aktivist Peter van der Vleuten sind besorgt. »Alle Strahlung schwächt unsere Gesundheit, nicht nur 5G. Darüber sind Tausende Publikationen von Tausenden Wissenschaftlern veröffentlicht worden.« Er kann die Wut mancher Gegner verstehen: Einige seien bereits jetzt »schwer betroffen«, zitierte ihn am Dienstag das Eindhovens Dagblad. Und sie seien »stark frustriert, weil sie niemals gehört werden«. Allerdings sei Brandstiftung nicht akzeptabel.

Mit 5G können auch über Smartphones in kurzer Zeit große Mengen an Daten übertragen werden. »Komplette Spielfilme in hoher Bildqualität herunterzuladen ist dann eine Kleinigkeit«, beschreibt NOS am 6. April die Vorteile. Das beeindruckt vor allem die junge Generation, die Filme fast nur noch übers Internet konsumiert. Es wundert deshalb nicht, dass an Demonstrationen gegen den Ausbau des Mobilfunknetzes vor allem ältere Semester teilnahmen, die Jüngeren scheinen ein weit geringeres Problembewusstsein zu haben.

In den Niederlanden gibt es aktuell nur Testanlagen für 5G. Die staatliche Kontrollbehörde Agentschap Telecom gab 2019 beim Gesundheitsinstitut RIVM eine Studie in Auftrag, um festzustellen, wie gefährlich der neue Mobilfunkstandard ist. Das Fazit: »Aus den ersten Messungen und Berechnungen bei 5G-Systemen ergibt sich, dass die Strahlungsexposition niedriger ist als das Limit, das die EU empfiehlt«, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde vom 21. Januar. Aber ein endgültiges Urteil mag man nicht fällen.

Die Strahlenbelastung im Äther wachse rasch. Weil 5G kürzere Wellen (im Millimeterbereich) benutze, als bisher Standard sei, benötigten die Betreiber erheblich mehr Masten, die auch noch deutlich niedriger sind als die herkömmlichen. Gleichzeitig bleiben die alten 3G- und 4G-Masten vorerst in Betrieb, weil nicht alle Kunden sofort auf das schnellere Internet umstellen wollen oder können. Das neue Netz besteht zudem aus »intelligenten Anlagen«, die das Signal direkt auf die Nutzer lenken und ihnen sogar folgen können. Damit nimmt die Menge der Strahlung für den Einzelnen zu. Sobald die Anbieter ihre Netze ausbreiten, seien weitere Untersuchungen dringend angeraten, so Agentschap Telecom.

Die Zahl der neuen Sendeanlagen ist extrem hoch. Alleine in Amsterdam wären es rund 10.000, stellte Touria Meliani (Groenlinks), Dezernentin für Kunst, Kultur und Digitale Stadt, laut der Nachrichtenseite RTL Z bereits im vergangenen September in einem Brief an Umweltminister Eric Wiebes fest. Das habe nicht nur erhebliche Auswirkungen auf das Stadtbild, sondern führe möglicherweise auch zu einer größeren Gesundheitsgefährdung.

Eine Kausalität zwischen den beschriebenen gesundheitlichen Problemen und der Strahlung ist schwer nachzuweisen. Und manche 5G-Gegner machen es den Befürwortern leicht, wenn sie mit seltsamen Behauptungen die »sozialen Netzwerke« fluten, wonach die Strahlung das Immunsystem ruiniere und so deshalb maßgeblich an der raschen Verbreitung des Coronavirus schuld sei. Die Steigerung davon: Die »Mächtigen« würden das Virus absichtlich über die Sendemasten verbreiten, um später über einen Impfstoff heimlich winzig kleine Mikrochips in die Bevölkerung einzupflanzen.

Das ist zwar absurd, ruft aber umgehend die Profiteure der neuen Technologie auf den Plan: Facebook kündigte an, »unwahre Behauptungen, die Covid-19 mit der 5G-Technologie verbinden« zu entfernen. Die Google-Tochter Youtube will Videos löschen, in denen zum Abfackeln von Sendemasten aufgerufen wird. Vielleicht hilft das.