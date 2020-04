Florian Breier/ZDF Erhabene Bergwelt, Ort unzähliger Dramen: »Die Alpen – Eine große Geschichte«

BR extra – Bayerns Weg aus der Coronakrise

Schon der Titel dieser Sendung verheißt nichts anderes als anspruchsvolle Selbstbeweihräucherung. Christian Nitsche also im Gespräch mit Ministerpräsident Markus Söder – freuen wir uns auf Kabarett der besonderen Art. Oder: Vom Heimatfunk BR ist man anderes ja auch nicht gewohnt, das könnte die Bevölkerung nur beunruhigen.

BR, 19.00 Uhr

Re: Weitermachen in der Krise

Leben mit geschlossenen Grenzen

Pawel Martinek arbeitet im Dreiländereck Polen-Tschechien-Deutschland als Landarzt. Die Menschen mögen ihn, und er mag sie. Hier sieht er seine Zukunft und die seiner kleinen Familie. Seine Frau erwartet im Juni ihr erstes Kind. Seine und ihre Eltern wohnen nur wenige Kilometer entfernt in Tschechien. Doch jetzt sind sie unerreichbar. Corona hat die Grenzen für sie geschlossen. Mehr Europa oder Ende von EU-Europa, das ist die Frage.

Arte, 19.40 Uhr

Die Alpen – Eine große ­Geschichte

Die Alpen bilden Europas mächtige Gebirgsbarriere, ihre Täler sind Heimat von 14 Millionen Menschen. Aber aufgehalten haben sie nie jemanden, merkwürdigerweise. Der Film bietet eine Zeitreise durch die Natur- und Kulturgeschichte des Gebirges, vom Mord an Ötzi, der als Gletschermumie bekannt wurde, bis zum (erfundenen) Alpenmythos Wilhelm Tell. Und bald, bitte, wollen wir wieder hinauf. D 2018.

Arte, 20.15 Uhr

Scobel – Corona, Exit und der Mensch

In der Sondersendung sucht Gert Scobel zusammen mit dem Soziologen Armin Nassehi nach Antworten auf die Fragen, die uns die Pandemiekrise stellt. Je länger die Zwangspause dauert, desto schwieriger wird es für manche, damit umzugehen. Der langfristige Entzug persönlicher Kontakte erzeugt auf Dauer psychischen Stress. Nicht nur deswegen wird der Ruf nach einem Ausweg lauter, der Lockerung der Pandemiemaßnahmen.

3sat, 21 Uhr

Georg Philipp Telemann – Ein musikalischer Alleskönner

Es sah zunächst nicht so aus, als würde aus dem jungen Georg Philipp einmal einer der berühmtesten Komponisten Europas. Musik war in seiner Familie keine angesehene Kunst. So wurde der Junge in den Harz gebracht und in die Obhut des dortigen Superintendenten gegeben. Unter strenger intellektueller Anleitung sollte Telemann die Musik ausgetrieben werden. Das Vorhaben scheiterte auf der ganzen Linie. Gut für uns.

MDR, 23.05 Uhr

Alles, was kommt

Ihr Mann verlässt sie für eine andere nach 25 Jahren Ehe, die Mutter muss ins Altersheim, und ihr Verlag will ihren Lehrbuchvertrag kündigen – das Leben der resoluten Philosophielehrerin Nathalie wird plötzlich erschüttert. Aber die große Isabelle Huppert lässt sich nicht kleinmachen. F/D 2016.

WDR, 23.30 Uhr