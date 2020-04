jW

Wo bleibt die Solidarität?

Zu jW vom 11.–13.4.: »Camp Moria, zum ­Beispiel«

Herzlichen Dank für Ihre Titelseite vom Osterwochenende! Es tut mir gut, dass meine Zeitung nicht ins allgemeine Gejammer auf hohem Niveau über die Einschränkungen wegen der Coronapandemie mit einstimmt, sondern auf die elende Lage der wirklich Armen aufmerksam macht. Deren Situation durch die reichen europäischen Länder so leicht verbessert werden könnte! Und wo bleibt die europäische Solidarität mit Griechenland? Wo bleibt eine aktive europäische Friedenspolitik mit Druck auf die USA, alle wirtschaftlichen »Sanktionen« angesichts der Corona-Bedrohung fallenzulassen? (…) Nach wochenlangen Diskussionen nimmt Deutschland 50 kranke Kinder und Jugendliche aus griechischen Flüchtlingslagern auf. Der Berg gebiert eine Maus …

Rita A. Suermondt, Krefeld

Selbstmörderisch

Zu jW vom 2.4.: »›Defender 2020‹ light in Polen«

Mir scheinen die nicht nur mit »Defender 2020«, sondern auch mit weiteren damit in Zusammenhang stehenden Manövern verfolgten Ziele bezeichnend. Sie legen die von den USA verfolgte Strategie offen, die auch durch Äußerungen hoher Militärs der USA bestätigt wird: Diese zielt auf Krieg mit Russland, einen Nuklearkrieg, bei dem Russland als Staat vernichtet würde; dieser Krieg soll auf Asien und Europa begrenzt werden, damit die USA eine Zukunft haben. Es ist für mich unverständlich, wenn unter diesen Bedingungen Politiker der BRD von einer Schutzfunktion der NATO für Europa reden. Ich werde den Eindruck nicht los, dass sie den Inhalt dieser Aussagen ihrer US-»Freunde« nicht verstehen. Können Menschen derart verblendet sein? Kann ich von Freunden reden, wenn diese »mein« Land opfern wollen, damit es »ihrem« gut geht? (…) Haben wir es bei den Politikern im Bundestag nur mit Selbstmördern zu tun (…)? Wo sind Staatsanwälte und Richter, die bei Planung derartig hochgradiger Verbrechen Klage einreichen – oder kann von unabhängigen Gerichten nicht die Rede sein?

Günther Wassenaar, Lutherstadt Wittenberg

Mythos Kennedy

Zu jW vom 9./10.4.: »Unter Vertrag beim ­Weltgeist«

Stefan Siegert reproduziert in seinem Artikel Bob Dylans Position, US-Präsident John F. Kennedy sei durch seine Ermordung bestraft worden für seine »Friedenspolitik« in der Kuba-Krise. (…) Ich meine hingegen, der »Mythos Kennedy« ist auf der Basis heute zugänglicher Quellen hinreichend analysiert: Kennedy war oberster politischer Repräsentant eines aggressiven US-Imperialismus und hat gerade in der sogenannten Kuba-Krise als solcher agiert, auch wenn es der zeitgenössischen Propaganda gelang, dies zu verschleiern. Dylan an dieser Stelle für seine unbelehrte, vielleicht unbelehrbare Sicht auf die Dinge zu kritisieren (…) wäre Aufgabe der jW gewesen. (…) Kennedy hatte 1961, kaum im Amt, mit der fehlgeschlagenen Invasion von US-unterstützten Konterrevolutionären in Kuba eine schwere politische Niederlage erlitten. Der sowjetische Regierungschef Nikita Chruschtschow meinte, bei dem jungen Präsidenten Führungsschwäche erkennen zu können, die er zur Stabilisierung des »sowjetischen Satelliten« DDR ausnutzen wollte; mittels eines »Friedensvertrags« hoffte er, die Westmächte aus Westberlin zu vertreiben. Bei dem Gipfeltreffen zwischen den beiden Staatsmännern im Mai 1961 in Wien behandelte Chruschtschow Kennedy »mit Verachtung«, rekapitulierte James Reston, der vom Präsidenten ins Vertrauen gezogen worden war. Kennedy »fühlte, dass er handeln müsse«. Später sagte er zu Reston: »Jetzt kam es darauf an, Härte zu zeigen, und der Ort, an dem das sein sollte, war ­Vietnam!« (Vietnam war zu diesem Zeitpunkt noch weit davon entfernt, ein Hauptkonfliktherd zu sein.) Insbesondere aber hat Kennedy seinem sowjetischen Gesprächspartner deutlich gemacht, dass er zum Atomkrieg bereit war – in dem innerhalb von zehn Minuten 70 Millionen Menschen ums Leben kämen, wie er diesem vorrechnete. Kennedy »schämte sich« vor seinem Gegner für das Debakel bei der Schweinebucht-Invasion, aus dem Kuba und Fidel Castro gestärkt und als Bündnispartner der Sowjetunion hervorgegangen waren. Diese Scharte musste ausgewetzt werden. Das als persönliche Schmach wahrgenommene Fiasko wurde nun in eine globale militärisch-strategische Herausforderung der sowjetischen Führung umfunktioniert. Chruschtschow hatte ihn geringschätzig behandelt – jetzt sollte er seinerseits dafür öffentlichkeitswirksam gedemütigt werden. Die Gelegenheit dazu bot die leichtfertige, wenn auch wegen der ständigen US-amerikanischen Invasionsdrohung verständliche Stationierung atomar bestückbarer sowjetischer Langstreckenraketen auf Kuba. Kennedy gelang es in der Tat, Chruschtschow öffentlich zu demütigen: Sein Widersacher (…) gab nach; diese »Blamage« trug später entscheidend zu seinem Machtverlust bei – und zur Eröffnung einer weiteren Aufrüstungsspirale. (…) Am Ende – und vor der Geschichte – steht Chruschtschow als Beispiel skrupulöser politischer Vernunft da und der »siegreiche« Kennedy als rücksichtsloser Risikospieler.

Markus Euskirchen, per E-Mail

»Tu, was du predigst«

Zu jW vom 14.4.: »›Milliarden für Krieg statt für Gesundheit‹«

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier meinte in seiner »Corona-Botschaft« zu Ostern: »Die Welt danach wird eine andere sein.« Diesen Satz sollten wir uns merken: die Pflegerinnen und Pfleger mit ihren ungewöhnlichen Leistungen, das medizinische Personal in aufreibender Alltagsverantwortung, die Niedriglöhner, die Hartz-IV-Frauen mit ihren Kindern, die Brief- und Paketzusteller, die freischaffenden Künstler, die Bauern mit Klimasorgen, die Reichen mit ihren unermesslichen Privatvermögen und die Politiker mit ihren endlosen Debatten mal so und mal so … Im Nachklang der Osterfeiertage für die Demokratieverantwortlichen sei hier kurz Kurt Tucholsky zitiert, der einmal meinte, das erste Gebot sei: »Tu, was du predigst!«

Atti Griebel, Berlin