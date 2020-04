Uhaaa! Eindrücke aus der Kitanotbetreuung

Uwe Zucchi/dpa »In diesen schwierigen Tagen überschlagen sich die Ereignisse …«

Walkie-Talkie im Kindergarten:

Paul: »Max, bitte kommen, Max, bitte kommen.«

Max: »Okay. Wohin?«

Paul: »Nein, nicht kommen, das sagt man nur so. Roger.«

Max: »Wer ist Roger?«

Ja, so spaßig kann es im Kindergarten zugehen – wenn nicht gerade ein Vater, das Gesicht zur Faust geballt, sein Kind unbedingt in der Notbetreuung abgeben will, aber weder seine Frau noch er zum »systemrelevanten« Personenkreis gehören. Das Kind darf demnach in unserer Kita nicht betreut werden. Nur das Kind zum Beispiel einer Krankenschwester oder eines Polizisten wird bei uns betreut. »Soll das heißen, ich muss den Plagegeist wieder mitnehmen? Aber egal, ich regle das; immerhin bin ich Bundeswehr-Reservist, und wenn ich erst zum Inlandseinsatz eingezogen werden, müssen Sie das Kind eh nehmen.«

Die deutsche Kleinstaaterei spülte in den ersten Coronawochen eine Flut von Anordnungen, Empfehlungen, Durchhaltemanifesten in unseren Kindergartenbriefkasten: »In diesen schwierigen Tagen überschlagen sich die Ereignisse …« – Die Anordnungen hatten eine Halbwertzeit von sechs bis zwölf Stunden. Kaum hatte man das Papier gelesen, war es auch schon wieder ungültig.

Die Minister hatten selbstverständlich alles bedacht; die Jugendämter um so mehr. Na gut, vielleicht nicht die Abertausenden Kinder, die trotz erheblicher Gefährdung, meist durch die eigenen Eltern, nun nicht mehr in die Kita dürfen. Dort wären sie am sichersten. Dort werden sie umsorgt, man vermittelt Bildung, gibt Halt und Zuwendung, therapeutisch begleitet durch Sprach- oder Heilpädagogen, Heilerziehungspflege oder Ergotherapeuten. Und weiß man nicht, dass viele Kinder nur in der Kita ausreichend mit gesunder Nahrung versorgt werden? In Deutschland sind, so der Paritätische Wohlfahrtsverband, 19 Prozent der Kinder von Armut betroffen, in Ostdeutschland 25 Prozent.

In den ersten Tagen der Notbetreuung maßen wir bei Abgabe der Kinder Fieber. In nur einer Woche mussten wir fünf Kinder (eines mit über 39 Grad) wieder nach Hause schicken. Fieber beginnt nach unserem Reglement bei 38 Grad. Ab da gelten Kinder als krank und sollen zu Hause bleiben. So die Regel. Eines Morgens maßen wir bei einem Kind 38,3 Grad; der Vater war entrüstet, sein Kind hätte kein Fieber! Wir maßen fünfmal … Einen Tag später erfuhr ich, dass die Eltern beim Kinderarzt 37,9 Grad ermittelten. Das war Grund genug, sich beim Bürgermeister zu beschweren, dann beim Gesundheitsamt, dann beim Landrat und zuletzt beim Jugendamt. Es folgte ein kurzes Telefonat mit mir, in dem ich amtlich angewiesen wurde, das Fiebermessen sofort einzustellen.

Was werden die Kinder von all dem mit sich schleppen? Es dürften die ersten in der jüngeren Geschichte sein, die einen Zusammenbruch des sozialen und kulturellen Lebens über Wochen miterleben. Oder wie der fünfjährige Fritz zu mir sagte, dabei mit den Augen rollend und seine Hände zu furchtbaren Krallen erhebend: »Uhaaa! Ich bin Korommah! Und du musst weglaufen oder sterben!«