Was auf der Strecke bleibt

In den letzten Jahren datete Leonardo DiCaprio zahlreiche, überwiegend sehr junge, sich durchaus ähnlich sehende Models und Schauspielerinnen, ging aber mit keiner von ihnen eine längere feste Beziehung ein. Muss uns das interessieren? Für die schwedische Comiczeichnerin Liv Strömquist keine Frage, sondern Ausgangssituation ihres neuen Buches »Ich fühl’s nicht«, das stilistisch an die explizit feministischen Werke »Der Ursprung der Welt« oder »I’m Every Woman« anknüpft, sich thematisch aber ausschließlich der romantischen Liebesbeziehung widmet. Oder besser: dem historischen Wandel dessen, was wir für Liebe resp. Verliebtsein halten.

Wie stark sich der Begriff der Liebe allein in den vergangenen zweihundert Jahren verändert hat, veranschaulicht Strömquist mit dem Motiv des unglücklich verliebten Mannes im 19. Jahrhundert, der sich aufgrund der Abweisung der Geliebten entleiben will – quasi der Posterboy der Romantik. Heute ist die Frau diejenige, die in der Paarbeziehung für die starken Gefühle zuständig ist. Wer hier schon einhaken möchte, dass Strömquist ja nur auf heteronormative Verhältnisse abhebt: jein. In ihren wie immer starken, witzigen Zeichnungen tauchen alle denkbaren Varianten auf, die Texte der Philosophen und Gehirnforscher jedoch, die Strömquist zum besseren Verständnis (oder zur grenzenlosen Verwirrung) zitiert, beziehen sich meist auf Boy-meets-Girl-Dramatik.

Und Liv Strömquist hat so einiges gelesen, was in die Kapitel von »Ich fühl’s nicht« einfließt: Sokrates zum Beispiel oder die Werke des koreanisch-deutschen Philosophen Byung-Chul Han, der sich als Erschöpfungsforscher einen Namen gemacht hat und konstatiert, dass der heutigen Gesellschaft der Blick für das Atopische, also »das andere«, abhanden gekommen ist – man im Gegenüber nur Bestätigung des eigenen Ich sucht, nicht aber dezidierte Unterschiedlichkeit. Auf DiCaprios serielle Liebschaften bezogen bedeutet das: Er sucht Gespielinnen, die ihn möglichst gut dastehen lassen. An harter Beziehungsarbeit hat zumindest Leonardo – vermutlich – kein Interesse, eher an für ihn vorteilhaften Fotos.

Noch häufiger als Han lässt Strömquist Eva Illouz sprechen, die Kapitalismus und Konsumismus für effizienz- statt gefühlsgelenkte Partnerwahl verantwortlich macht. Die konsumistische Haltung unterstützt in Strömquists Perspektive auch Beyoncés Song »Irreplacable« (»… I can have another you in a minute / Matter fact he’ll be here in a minute, baby …«), in dem es als selbstbestimmter Akt gilt, den unpassenden Typ schlichtweg auszutauschen – was es ja auch ist, aber: Die Romantik bleibt auf der Strecke. Was genau an der romantischen Beziehung erstrebenswerter sein soll als der pragmatische Ansatz, löst Liv Strömquist in ihrem Buch nicht wirklich auf. Komplizierte Sache halt, diese Liebe.