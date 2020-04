Rom lässt sich nicht abspeisen

Francisco Seco/AP Photo/dpa Mario Centeno (M.) schwimmt im Haifischbecken der Euro-Gruppe (Brüssel, 20.4.2020)

Im Streit um die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise hat der Vorsitzende der Euro-Gruppe, Portugals Finanzminister Mário Centeno, eine schnelle Entscheidung gefordert. »Wir haben dafür nur ein paar Wochen Zeit«, sagte Centeno der FAZ vom Mittwoch. Er erwarte von der Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs in der kommenden Woche klare Handlungsanweisungen.

»Die Finanzminister haben in der vergangenen Woche zwei Optionen skizziert, die sich auch kombinieren lassen«, sagte Centeno weiter. Gemeint sind eine gemeinsame Schuldenaufnahme, also Euro-Bonds, oder eine Finanzierung eines Wiederaufbaufonds über den EU-Haushalt. Letzteres bevorzugt die Bundesregierung. Denkbar sei auch eine Kombination, sagte der Euro-Gruppenchef. Da alle EU-Staaten aus der Coronakrise mit deutlich höherer Staatsschuld herauskämen, sei entscheidend, diese für alle Länder über möglichst lange Zeit zu strecken. »Wir müssen jetzt über die Finanzierung und die Struktur entscheiden«, sagte Centeno. Der notwendige Umfang des Fonds hänge von der Schwere der Krise ab. Centeno rief in der Finanzierungsfrage die Euro-Staaten zur Solidarität auf. »Es ist das wichtigste politische Motiv seit den Anfängen der EU, es gibt dafür zentrale Instrumente, etwa den EU-Haushalt«, sagte der Portugiese. Die EU-Finanzminister hatten sich vergangene Woche auf ein Hilfspaket im Umfang einer halben Billion Euro geeinigt. Vereinbart wurde im Zuge dessen, an einem »Wiederaufbaufonds« für die Zeit nach der Krise zu arbeiten. Die Finanzierung eines solchen Fonds blieb allerdings ungeklärt.

Das deutsche gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hält Coronabonds für ein notwendiges Instrument. Der plötzliche Anstieg der Renditedifferenzen bei Staatsanleihen inmitten der eskalierenden Krise habe Mitte März stark an die Schwachstellen des Euro-Raums erinnert, erläuterten die Autoren Silke Tober und Thomas Theobald am 10. April in einem Beitrag für das Onlineportal Social Europe. In der Coronakrise seien Staatsschulden als sichere Vermögenswerte für Investoren von zentraler Bedeutung. Sichere Staatsanleihen – wie die der Bundesrepublik – dienten aufgrund ihrer antizyklischen Preisbewegung als Anker für makroökonomische Stabilität. In einem wirtschaftlichen Abschwung oder nach einem exogenen Schock erhöhten Käufe den Preis sicherer Anleihen und senkten gleichzeitig ihre Rendite. Die niedrigeren Finanzierungskosten erhöhten für die Staaten den haushaltspolitischen Spielraum. Wenn Staatsanleihen jedoch nicht als sicheres Vermögen angesehen werden – wie im Falle Italiens oder Griechenlands –, weil Anleger Zahlungsschwierigkeiten erwarteten oder sogar in Verzug geraten, könne ein exogener Schock wie das Coronavirus zur Kapitalflucht aus den jeweiligen Staaten führen. Mit dem Resultat, dass die Finanzierungskosten stiegen und eine finanzielle Negativspirale zwischen den Banken und dem Staat in Gang gesetzt werde, so Tober und Theobald.

Während die Regierungschefs aus den Niederlanden und Deutschland die Einführung von Euro-Bonds ausschließen, beharren u. a. Frankreich, Spanien und Italien auf einheitlichen Finanzierungsbedingungen. Rom werde dafür oder für andere gemeinsame Absicherungen »bis zum Schluss« kämpfen, hatte der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte am Freitag erklärt. Finanzielle Unterstützung aus dem »Europäischen Stabilitätsmechanismus« (ESM) halte er für »völlig unpassend« in der aktuellen Notlage. Die 240 Milliarden Euro, die der ESM als Kredite vergeben kann, werden in Rom, Madrid und Paris als Almosen angesehen. Die Regierungen befürchten steigenden Einfluss Brüssels auf die nationale Haushaltspolitik. Conte in den Rücken fiel der größte italienische Unternehmerverband Confindustria. Die Vereinigung forderte am Dienstag, die Regierung solle endlich Kredite aus dem ESM für das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen. Politischer Streit über Begriffe sei fehl am Platz. Für Konzerne zählt allein, dass Geld fließt.