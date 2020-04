Offener Brief der verdi-Jugend Nordhessen an Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) vom Mittwoch:

Lieber Reiner Hoffmann,

durch die Coronapandemie erhalten Menschen in den sogenannten Care-Berufen, Menschen im Einzelhandel oder Fernfahrerinnen und Fernfahrer national und international große Aufmerksamkeit und eine Welle von Solidaritätsbekundungen. Als DGB-Gewerkschafterinnen und -gewerkschafter freut uns dies ungemein, da es gerade diese Berufsgruppen sind, die in den vergangenen Jahren vehement für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Entgelte gestritten haben. Diese Solidaritätsbekundungen dürfen uns allerdings nicht davon ablenken, unseren Blick auch auf diejenigen zu richten, die im Moment viel zu wenig Aufmerksamkeit und kaum Solidarität erhalten: die Geflüchteten in den bundesdeutschen und europäischen Sammellagern. Die grausamen Bedingungen, unter denen die Menschen in Moria und anderen Lagern schutzlos ausharren müssen, die dramatisch ungenügende medizinische Versorgung und der Mangel an hygienischen sowie sonstigen lebensnotwendigen Gütern setzen täglich Menschenleben aufs Spiel. Und auch in Deutschland herrschen in überfüllten Sammelunterkünften wie in Bremen und Halberstadt menschenunwürdige Zustände (…)

Wir bitten Dich, öffentlich deutlich zu machen, dass in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart die massenhafte Internierung von Schutz und Perspektive suchenden Menschen indiskutabel ist, die Lager auf den griechischen Inseln ebenso wie in Deutschland auch aufgrund des Coronavirus sofort zu räumen sind und die Menschen dezentral untergebracht werden müssen. Schließlich bitten wir Dich, deutlich zu machen, dass Debatten über Kontingente und Kosten zumindest in der aktuellen Lage beendet werden müssen. Die Aufnahme von gerade einmal 50 unbegleiteten Minderjährigen bei einer Gesamtzahl von über 40.000 Geflüchteten auf den griechischen Inseln ist von solch leerer Symbolhaftigkeit, dass man sich dafür nur schämen kann. (…)

Am 16. April 1886 wurde Ernst Thälmann geboren. Zur Ehrung des späteren KPD-Vorsitzenden kündigte der Vorstand des Freundeskreises »Ernst Thälmann« am Mittwoch an:

Der Freundeskreis-Vorstand legt am 18. April 2020 vor dem Berliner Thälmann-Denkmal und am 19. April 2020 vor dem Areal der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte Ziegenhals Blumen und Kränze nieder.

(…) Nicht allein in diesen Zeiten, in denen das Wesen des Kapitalismus besser zum Vorschein kommt denn je: Gesundheit und gesundes Leben sind den Reichen vergönnt, der Rest muss gucken, wo er in den privatisierten und kaputtgesparten Krankenhäusern bleibt, muss ohne ausreichenden medizinischen Schutz weiter arbeiten gehen. Kredite, Finanzhilfen zuerst für die Banken und Monopole, was an Krümeln übrigbleibt, dürfen sich dann die armen Schlucker und die abgehängten, ebenfalls kaputtgesparten EU-Länder des Südens aufteilen. Und politisch: Notwendige Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bewegen sich in diesem Lande auf einem schmalen Grat: Seuchenschutz hier, Einschränkung unserer demokratischen Rechte, Bundeswehr im Innern, Verbot von politischer Betätigung und Streiks auf der anderen Seite. Die Notstandsgesetze liegen in der BRD seit 1968 in der (…)Schublade – vergessen wir das nicht.