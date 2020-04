»Auch in diesen Zeiten muss Protest noch möglich sein«

Frank Rumpenhorst/dpa Was soll daran verboten sein? Osterprotest im Visier der Polizei

Seit anderthalb Jahren kämpft die Kiezkneipe »Syndikat« in Berlin-Neukölln gegen die Räumung, die zuletzt für den 17. April angesetzt war. Wegen der Coronapandemie wurde diese nun aber verschoben. Weshalb hatten Sie dennoch eine Protestaktion gegen die Verdrängung dieses Projektes und anderer in der Nachbarschaft geplant?

Die Räumung ist nur ausgesetzt, steht uns aber weiterhin bevor. Wir sind seit 1985 eine kollektiv betriebene Kiezkneipe, seit Ende 2018 ohne gültigen Mietvertrag. Der Hauseigentümer nennt sich »Properties Sàrl«, eine Briefkastenfirma aus Luxemburg. Nach Recherchen wurde klar, dass dahinter die Pears Global Real Estate Ltd. in London mit einem deutschen Ableger steht.

Ihre Demonstration wurde kurzerhand untersagt. Das Gesundheitsamt hat das Verbot damit begründet, dass der Infektionsschutz nicht eingehalten werde. Was hatten Sie vor?

Nachdem unsere schon lang geplante Demo wegen der Virusgefahr abgesagt werden musste, hatten wir gemäß den Auflagen des Berliner Infektionsschutzgesetzes eine mit höchstens 20 Personen angemeldet – mit zwei oder mehr Metern Abstand von einer Person zur anderen sowie Ordnern, die dafür hätten sorgen sollen, dass sich keine weiteren Leute anschließen. Wir wollten Mundschutzmasken und Handschuhe tragen, um aufgrund der aktuell besonderen Lage Rücksicht zu nehmen. Trotzdem wurde das verboten. Zwar behauptete das Gesundheitsamt, angeblich Möglichkeiten aufgezeigt zu haben, wie die Versammlung dennoch stattfinden könnte. Davon war im Ablehnungsbescheid der Versammlungsbehörde allerdings nichts zu erkennen.

Weshalb bestehen Sie darauf, auch während einer Pandemie sich zum Protest versammeln zu können?

Auch in Zeiten von Corona muss es noch möglich sein, seine Meinung kundzutun, selbst wenn nur unter Einhaltung hoher Sicherheitsstandards. Bei Baumärkten und in jedem Supermarkt darf es Schlangen und Gedränge geben, Menschen gehen in Büros oder Werkhallen zur Arbeit. All das ist möglich, nur die Meinungs- und Versammlungsfreiheit wird komplett außer Kraft gesetzt. Das ist ein Zustand den es generell, aber insbesondere unter einem »rot-rot-grünen« Senat, nicht geben sollte.

Am vergangenen Samstag abend haben Sie ein sogenanntes Scheppern veranstaltet. Was hatte es damit auf sich?

Das machen wir jeden Abend um diese Uhrzeit. Damit machen wir darauf aufmerksam, dass wir aus dem Kiez verdrängt werden sollen. Um die Ecke ist ein weiteres Haus mit 140 Wohnungen, das von Pears Global gekauft werden soll. Wir gehen auf die Balkons oder auf die Straße und machen Krach mit Trommeln, Töpfen oder Trillerpfeifen. Zugleich wollen wir auch den Nachbarn zeigen, dass keiner allein ist.

Welche Läden sind neben dem »Syndikat« von der Coronakrise bedroht?

Viele kleine Einzelhändler und Gastronomen mussten wie wir schon vor fast vier Wochen schließen. Möglicherweise können sie sich nur halten, wenn umfangreiche staatliche Unterstützung kommt und Mieten gar nicht gezahlt werden müssen.

Die CDU Berlin konstruierte im Fall von Hakenkreuzschmierereien auf den Grabsteinen zweier getöteter Polizisten einen möglichen Zusammenhang mit Ihrer abgesagten Demo. Wie bewerten Sie das?

Dass wir als Linke angeblich auf die Idee kommen sollten, Gräber zu verwüsten und Hakenkreuze darauf zu sprühen: So einen Schwachsinn habe ich lange nicht mehr gehört, selbst von der Berliner CDU nicht. Sie versucht, die Toten für sich politisch zu instrumentalisieren. Wenn wir Protest äußern, tun wir es zielgerichtet und nicht auf irgendwelchen Gräbern. Die Angehörigen dieser Toten zu traumatisieren ist eine total miese Sache. So etwas machen Neonazis vielleicht – aber doch nicht wir.