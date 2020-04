Kommunisten gegen Covid-19

REUTERS/Stringer Das haben noch nicht einmal Spahn und Co. zuwege gebracht: SARS-2-Kontrollen im indischen Bundesstaat Kerala

Das neuartige Coronavirus hat auch um Kerala keinen Bogen gemacht, vielmehr wurde offiziell genau in dieser Region in Indien der erste offizielle Covid-19-Fall registriert. Dennoch lässt sich im effektiven Umgang mit der Krise viel von dem südindischen Unionsstaat lernen, der vor sechs Jahrzehnten die erste kommunistische Regierung im Land hatte und auch gegenwärtig wieder von einer Linksfront geführt wird. Umfangreiche Tests, Frühermittlung von Infektionsketten, effektive Quarantäne und ein insgesamt solides Gesundheitssystem – so lassen sich kurz die wichtigsten Aspekte des Erfolgs Keralas bei der Eindämmung des Coronavirus auflisten.

Während in Indien am Mittwoch insgesamt 11.400 Fälle bestätigt wurden, waren es in Kerala aktuell 386. In dem Bundesstaat waren am Dienstag keine neuen Fälle registriert worden, am Mittwoch waren es allerdings wieder acht. Zu Wochenbeginn hatten etliche indische Medien darüber berichtet, dass in Kerala erstmals in Indien die Zahl derer, die von der Erkrankung genesen sind, die Zahl der immer noch aktiven Fälle überstiegen hat.

Diese positive Entwicklung – die linke Regionalregierung mahnt, sie sollte nicht überbewertet werden, gleichwohl ist sie im landesweiten Vergleich kaum zu übersehen – ist in erster Linie auch dem Handeln von Sozial- und Gesundheitsministerin K. K. Shailaja zu verdanken. Die Politikerin der Kommunistischen Partei Indiens (Marxistisch), abgekürzt CPI (M), wichtigste Säule der regierenden Linksfront, ist eine von zwei Frauen im Kabinett. Unter ihrer Federführung waren frühzeitig und konsequent Schutzmaßnahmen auf den Weg gebracht worden. Bereits am 18. Januar, Wochen vor dem Rest des Landes, hatte sie einen Gesundheitsalarm verkündet und ließ an den vier Flughäfen Keralas Coronaviruskontrollen einführen, denen sich ankommende Passagiere unterziehen mussten. Zudem mussten Fragebögen zu Kontakten ausgefüllt werden. Im Folgemonat stand dann bereits ein 24köpfiger Krisenstab.

Selbst am 11. März, als die WHO die Ausbreitung des Coronavirus offiziell zur Pandemie erklärte, wollte die nationale Regierung des ultrarechten Premierministers Narendra Modi noch nichts von umfassenderen Erlassen und Maßnahmen wissen. Kerala indes leitete bereits die nächste Stufe im Umgang mit der Krise ein: Chefminister Pinarayi Vijayan – ebenfalls Mitglied der CPI (M) – ordnete Schulschließungen und ein Verbot größerer Zusammenkünfte an und empfahl regierungsamtlich Hindus sowie den in dem Bundesstaat überdurchschnittlich vertretenen Christen und Muslimen, vom Besuch religiöser Stätten abzusehen. Zugleich wurden von der Linksregierung parallel Hilfsmaßnahmen initiiert – zum Beispiel für Kinder aus armen Verhältnissen, die auf ihre Mittagsmahlzeiten in der Schule angewiesen sind.

Aktuell befinden sich in dem Bundesstaat gut 122.000 Menschen in häuslicher Isolation, die sehr streng überwacht wird. Die Ernsthaftigkeit im Umgang mit der Coronakrise hat inzwischen für internationale Anerkennung gesorgt. Gegenüber dem Nachrichtenportal Gulf News aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verwies Ministerin Shailaja aber auf einen zweiten, neben den Krisenmaßnahmen sehr viel wichtigeren Umstand bei der Bekämpfung des Virus: das im Vergleich zum Rest Indiens gut funktionierende Gesundheitssystem in Kerala, das vor allem von den Linksregierungen aufgebaut und stetig verbessert worden war.