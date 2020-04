REUTERS/Denis Balibouse Wehrt sich gegen die Vorwürfe des US-Präsidenten: WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus (Genf, 24.2.2020)

Nach der Kritik von US-Präsident Donald Trump und dem von ihm veranlassten Zahlungsstopp an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) inmitten der Coronakrise hat WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus erstmals Stellung bezogen. »Die WHO konzentriert sich einzig und allein darauf, allen Menschen zu dienen, um Leben zu retten und die Covid-19-Pandemie zu stoppen«, schrieb Tedros am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter. »Wir haben keine Zeit zu verlieren«, fügte er hinzu.

Trump hatte am Dienstag abend den Stopp der US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation verkündet. Er warf der WHO »Missmanagement« in der Coronakrise vor. So habe die Organisation von Einreisesperren abgeraten und die tatsächliche Lage in China als Ursprungsort des Virus nicht ausreichend untersucht. »Tausende Menschenleben« hätten gerettet und schwerer wirtschaftlicher Schaden vermieden werden können, wenn die WHO besser gearbeitet hätte, sagte Trump.

Der Schritt des US-Präsidenten rief weltweit Verärgerung und Unverständnis hervor. Die chinesische Regierung zeigte sich »ernsthaft besorgt« über die Einstellung der US-Zahlungen. Außenministeriumssprecher Zhao Lijian sagte am Mittwoch in Beijing, China fordere die USA auf, »ihre Verantwortung und Verpflichtungen ernsthaft zu erfüllen« und den von der WHO angeführten internationalen Einsatz im Kampf gegen das Virus zu unterstützen. Die Organisation sei dabei »unersetzlich«.

Auch Russland kritisierte die Maßnahme Trumps. »Das ist der Ausdruck eines äußerst egoistischen Herangehens der amerikanischen Regierung gegenüber dem, was in der Welt im Zusammenhang mit der Pandemie geschieht«, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Mittwoch der staatlichen Nachrichtenagentur TASS zufolge. Er rief dazu auf, »weitere Angriffe« auf die WHO zu unterlassen.

UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte den Zahlungsstopp der USA. Jetzt sei »nicht die Zeit, um die Mittel für die Weltgesundheitsorganisation oder eine andere humanitäre Organisation im Kampf gegen das Virus zu kürzen«, erklärte er. (AFP/dpa/jW)