Man mag sie oder eben nicht

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Strukturiert und flexibel zugleich: Jubel nach dem 3:0-Sieg über Tottenham Hotspur (Leipzig, 10.3.2020)

Wie soll das gehen, vorurteilsfrei über die Rasenballsportler aus Leipzig zu schreiben? »Brausetruppe«, »Plastikverein«, »El Dosico« – Spitznamen hat der RB Leipzig einige. Nett gemeint ist keiner. Gleichwohl avancierte der einstmalige Fünftligist binnen weniger Jahre zum Konkurrenten von Bayern München und Borussia Dortmund. Das nennt man wohl eine Erfolgsgeschichte.

»RB Leipzig. Der moderne Fußball« heißt die jüngst erschienene, umfangreich erweiterte und aktualisierte Auflage, die 2016 erstmals unter dem Titel »Aufstieg ohne Grenzen« vertrieben wurde. Darin entwirft der Autor Ullrich Kroemer »ein differenziertes Gesamtbild« des Klubs.

Pionier des RB Leipzig will mehr als einer gewesen sein – ein Elektrikermeister aus Hohenmölsen in Sachsen-Anhalt etwa. Im Hochsommer 2006 fragte Roland Gall den Dosenfabrikanten Dietrich Mateschitz aus dem österreichischen Fuschl am See mit der Bitte an, beim damals kriselnden FC Sachsen Leipzig als Investor und Sponsor einzusteigen. Der FC Sachsen war zwischenzeitlich der Nachfolgeverein der BSG Chemie aus Leutzsch gewesen. Auch wenn Mateschitz sich nicht bei den »Chemikern« engagieren sollte, kommt Gall immerhin »die Rolle als ideeller Vater eines Red-Bull-Sponsorings in Leipzig« zu, schreibt Kroemer. Für einen Gründungsmythos reicht die Anekdote allemal. Keine Klubchronik kommt ohne aus.

Die Suche nach einem »Steigbügelhalter« für das Mateschitz-Projekt führte weiter nach Eilenburg zum FC. Der konnte trotz Finanzspritzen und Spielerwechsel nicht die Oberliga halten, stieg ab und war damit aus dem Rennen. »Variante C«, so Kroemer, kam zum Zug – und das war der SSV Makranstädt, direkt vor den Toren Leipzigs. Damit die »Fusion light« Ende Mai 2009 reibungslos über die Bühne gehen konnte, änderte der Sächsische Fußballverband Regularien für Spielrechtsübertragungen.

Unterm Strich setzte sich der Konzern in den Folgejahren gegenüber Deutschem Fußballbund (DFB) und Deutscher Fußballiga (DFL) durch, modifizierte Logo und Strukturen leicht, um Lizenzkriterien angeblich zu erfüllen. Ein ökonomisch motiviertes Klubkonstrukt ist möglich. Also ein Verein samt informeller Filiale in Salzburg mit autokratischer Spitze und undemokratischer Mitgliederstruktur – gewissermaßen als neuer Vertriebsweg für ein »koffeinhaltiges Tauringetränk«.

Bloß: Worin besteht nun neben der »Unternehmensführung« das »Moderne« bei der RB-Kickerei? Der Fußball unter Neucoach Julian Nagelsmann sei »strukturiert und flexibel zugleich«, meint Kroemer. Eigens dafür hat der Übungsleiter »aktuell 27 Prinzipien« formuliert, vom »Zwei-Kontakt-Spiel« über durch gegnerische Fehlpässe provozierte Balleroberungen bis hin zum diagonalen Passspiel. Kroemer: »Moderner Fußball eben, dessen Mechanismen noch in keinem Lehrbuch zu finden sind«.

Und die Fans? Die gibt es, zahlreich sogar. RB hat sich längst etabliert, gehört zum Stadtbild, das Stadion ist bei Heimspielen voll, 40.000 pilgern zum »Retortenverein«. Leipzigs Lokalmatadoren 1. FC Lokomotive und BSG Chemie haben das Vakuum, das RB über Jahre zu füllen wusste, mit ihren unterklassigen Grottenkicks mitzuverantworten.

Für Fankurven funktionieren die »Bullen« bestens als »Blitzableiter« für Protest – »bisweilen kreativ, viel zu oft dumpf, reflexhaft«, so Kroemer. Bei RB habe sich eine heterogene aktive Fanszene entwickelt, »emanzipiert vom Sponsor und Verein«, sagte der langjährige Ultracapo Sebastian G. im Gespräch mit Kroemer.

Die »Marketinginvestition« von Mateschitz belegt vor allem eins: Mit rund einer halben Milliarde Euro lässt sich eine Bolztruppe in einer Dekade in die Champions League hochpimpen – auch im Osten. Kroemers Fazit: »Man mag die Leipziger, oder man mag sie nicht.« Stimmt, Vorurteile bleiben.