Knorr-Bremse AG Firmengründer Georg Knorr in einer Produktionshalle seines Unternehmens (undatiert)

Zuletzt erhielt der Münchener Multimilliardär Heinz Hermann Thiele öffentliche Aufmerksamkeit, als er bei der im jüngsten Börsencrash abgestürzten Lufthansa AG mit »nur« 440 Millionen Euro zehn Prozent der Aktien kaufte – ein Schnäppchen für ihn, spekulierend auf Rettungsaktionen durch den Staat. Thieles Vermögen wird laut aktueller Liste des Forbes-Magazins auf eine Höhe von 12,5 Milliarden Dollar geschätzt, was ihn auf Platz 91 in der Aufstellung der reichsten Menschen der Erde bringt. Die Henne, die ihm viele goldene Eier legt, heißt Knorr-Bremse AG (KB). Thiele ist mit 70 Prozent Anteil größter Aktionär bei diesem weltweit führenden Unternehmen für Bremssysteme bei Nutz- und Schienenfahrzeugen. Es kann auf eine über hundertjährige Entwicklung zurückblicken. Doch in der offiziellen Firmengeschichte wird eines gründlich beschwiegen: Wie die KB von Geschäften mit den Nazis profitierte.

Dabei spiegelt die Entwicklung der Knorr-Bremse-Gesellschaft die Geschichte des imperialistischen Deutschlands wider. Georg Knorr, der Firmengründer, war zunächst Angestellter im Berliner Büro des US-amerikanischen Erfinders Jesse Fairfield Carpenter. Knorr übernahm die Firma und entwickelte die Bremsen weiter. Ab 1905 – das Deutsche Kaiserreich ist inzwischen zu einer der imperialistischen Großmächte geworden – werden KB-Bremsen in fast allen europäischen Eisenbahnen eingesetzt. Die Firma wurde umbenannt in Knorr-Bremse und eine große Fabrik in Berlin-Lichtenberg errichtet. 1911 starb Georg Knorr; den Laden übernahm der kaufmännische Direktor Johann Ph. Vielmetter. Richtig Fahrt nahm die nun schon bedeutende KB mit dem Ersten Weltkrieg auf – im letzten Kriegsjahr wurde die Firma außerdem zu einem Zentrum des Arbeiterwiderstands. Der erste Arbeiterrat in Deutschland wurde dort gegründet.

Knorr-Bremse kam relativ unbeschadet durch revolutionäre Nachkriegskrise und Inflation – man verkaufte schließlich auch wieder ins Ausland und nahm harte Devisen ein. 1924 war die Firma der größte Bremsenhersteller in Europa und KB-Chef Vielmetter stieg in den Kreisen der hauptstädtischen Bourgeoisie auf. Er wurde Vizepräsident der Berliner Industrie- und Handelskammer sowie Geldgeber und Förderer der NSDAP. Ab 1933 zahlte sich das in Form von Rüstungsgeschäften aus. Umsätze und Gewinn vervielfachten sich. Bei jedem Deportationszug in das Vernichtungslager Auschwitz kam Technik von der Knorr-Bremse zum Einsatz.

Die Rote Armee beschlagnahmte schließlich 1945 das Unternehmen. Im Folgejahr wurde es in die »Sowjetische A.G. für Transportmaschinen« eingebracht. Die Geschäftsleitung war da bereits in den amerikanischen Sektor Berlins »umgezogen«. In den Jahren 1947/48 zog sie weiter nach München. Von dort aus wurde ab 1953 wieder der Weltmarkt ins Visier genommen. Die Expansion erfolgte ab 1954 über das faschistische Spanien und über das vom Apartheidregime geprägte Südafrika. Ab 1973 ging es in die USA. 2018 wurde hier der langjährige Konkurrent Wabco im Zusammenwirken mit ZF Friedrichshafen geschluckt.

Seit 1986 ist der am 2. April 79 Jahre alt gewordene Thiele für Knorr-Bremse verantwortlich. Er hatte sich dort bis in den Vorstand hochgedient. Als es zum Konflikt kam zwischen den Vielmetters und von Bandemers, den Erben der dritten Generation, schlug er zu. Der plötzlich ausgestiegene Jens-Diether von Bandemer verkaufte Thiele seinen 71-Prozent-Anteil. Seit 1989 ist letzterer Alleineigentümer. Den Umsatz und Profit von KB in Höhe von derzeit fast sieben Milliarden Euro erarbeiten weltweit mehr als 28.000 Beschäftigte. Thiele zog 2018 allein 200 Millionen Euro an Dividende aus dem Unternehmen und nutzte dessen Stellung, um 30 Prozent der Aktien von der KB in jenem Jahr an die Börse zu bringen. Das brachte 3,9 Milliarden Euro ein.

Als am 3. Oktober 1990 die DDR offiziell per »Vertrag« von der Bundesrepublik einverleibt wird, war Thiele schon da. Dort firmierte die Hinterlassenschaft des Nazifinanziers und Kriegsgewinnlers Vielmetter unter VEB Berliner Bremsenwerk und Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn. Thiele war schon im November 1989 in Berlin und bereitete den Ausverkauf vor. Hatte die KB 1989 noch knapp 800 Millionen DM Umsatz und 5.200 Beschäftigte, so macht das Unternehmen heute in der BRD etwa sieben Milliarden Euro Umsatz – wozu das China-Geschäft seit 1989 maßgeblich beigetragen hat – mit einer in Deutschland auf 5.000 Menschen verminderten Belegschaft.

Die gewaltige Ausdehnung war nur möglich, weil die KB eingesponnen ist in das Netz der noch gewichtigeren Anbieter von Schienenfahrzeugen (in der BRD also Siemens) und Lkw (vor allem MAN/VW und Daimler). Eng ist die Knorr-Bremse auch verbunden mit solch relevanten Konzernen wie ZF Friedrichshafen und Bosch (Alltrucks), Georg Fischer AG oder Schaeffler (für Radsysteme).