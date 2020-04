Milliarden für Air France

Christophe Ena/AP/dpa Vorläufig am Boden: Passagierjets der Air France auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle

Die Zahl der Neuinfektionen durch das Coronavirus geht derzeit in Frankreich zurück, die Rettung der in der Gesundheits- und Systemkrise abgestürzten Großkonzerne steht erst bevor. Wie am Dienstag in Paris bekannt wurde, braucht die französisch-niederländische Fluggesellschaft Air France–KML nach eigenen Angaben rund zehn Milliarden Euro, um in den kommenden Monaten und Jahren über die Runden zu kommen. Der Börsenwert der Gesellschaft ist gegenwärtig bei lediglich 2,5 Milliarden Euro notiert. Staatschef Emmanuel Macron kündigte in einer Fernsehansprache am Montag abend eine »fortschreitende Öffnung« der derzeitigen Ausgangssperre für den 11. Mai an.

Für Air France–KLM sei ein vom Staat garantierter Bankenkredit ebenso möglich wie eine Nationalisierung nach dem Vorbild der von der Regierung in Rom avisierten Übernahme der italienischen Gesellschaft Alitalia, ließ Wirtschaftsminister Bruno Le Maire bereits Ende der vergangenen Woche wissen. Eine bevorstehende Verstaatlichung scheint zumindest im Hinblick auf die Aussagen französischer Regierungsstellen immer wahrscheinlicher.

Allein die Air France – ohne den niederländischen Partner KLM – brauche inzwischen rund acht Milliarden Euro, um nach dem Ende der Krise auf dem hart umkämpften Markt wieder Fuß fassen zu können. Der Kredit müsste, wie Pariser Wirtschaftszeitungen vorrechneten, innerhalb von vier, maximal sechs Jahren zurückgezahlt werden. Ausgaben in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr also, die Air France allein kaum werde bewältigen können. »Alles ist vorbereitet, alles ist möglich«, erklärte Le Maire leicht verhalten und überließ es seinem rechtskonservativen Budgetminister Gérald Darmanin, einem bislang harten Verfechter neoliberaler Privatisierungsideologie, es am selben Tag deutlich zu formulieren: »Wir sind bereit zu verstaatlichen.«

Bankenkredite in dieser Höhe werden nach Auskunft des Ministeriums in der Regel nur zu 70 Prozent vom Staat garantiert. Es sei in der derzeitigen Situation jedoch anzunehmen, dass Air France und KLM von ihren jeweiligen Regierungen »eine Kreditgarantie in Höhe von 90 Prozent einfordern werden«, zitierte die Pariser Tageszeitung Libération in der vergangenen Woche einen Sprecher der Muttergesellschaft. Beide Staaten halten jeweils 14 Prozent der Konzernanteile.

Die zweitgrößte europäische Luftfahrtgesellschaft hat ihren Flugbetrieb seit knapp vier Wochen quasi eingestellt und verliert pro Monat rund eine Milliarde Euro. Nach eigenen Angaben rechnet sie bis Ende 2022 mit einem Ergebnis von lediglich rund 75 Prozent ihrer im Jahr 2019 erreichten Umsätze und einem »sehr langen Weg zur Rückgewinnung der Kunden«. Nähere Auskünfte zum Schicksal der rund 45.000 Beschäftigten liegen bisher weder von der Konzernführung noch von der Regierung vor.

Ganz oben auf der Liste staatlicher Hilfsprojekte für die innerhalb weniger Monate in die Existenzkrise gerutschten französischen Großunternehmen steht auch ein weiterer »nationaler Champion«, wie das französische Kapital seine Großkonzerne nennt: der Automobilhersteller Renault. Das seit 1999 mit den japanischen Konzernen Nissan und Mitsubishi in einer sogenannten strategischen Allianz verbundene Unternehmen mit mehr als 147.000 Beschäftigten hat im Rahmen der Coronakrise zahlreiche Werke geschlossen. Bereits für das Geschäftsjahr 2019 hatte der Konzern einen Verlust von knapp 141 Millionen Euro gemeldet. In der aktuellen Gesundheits- und Systemkrise ist der Automobilmarkt völlig eingebrochen, die Absatzzahlen sind im Keller.

Nicht viel besser geht es der von Macron und seinen neoliberalen Helfern eben erst teilprivatisierten, ehemals staatlichen Eisenbahngesellschaft SNCF, die wie Air France seit mehr als einem Monat auf den größten Teil ihrer Einnahmen verzichten muss und bereits Verluste in Milliardenhöhe registriert. Beide Unternehmen, Renault und SNCF, haben nach Auskunft der Regierung bisher keine staatlichen Finanzhilfen beantragt, sondern könnten sich – noch – aus »Reserven und eigenen Kreditlinien« bedienen. Als sicher gilt seit Montag abend, dass Macron eine Rückkehr zum »normalen Betrieb« in der Finanzbranche und in der Produktion nicht mehr allzu lange verhindern wird.