Charity gegen Corona

REUTERS/Jalil Ahmad Aufbau eines Krankenhauses für Covid-19-Patienten in der Provinz Herat in Afghanistan (28.3.2020)

Die herrschende Klasse gibt sich großherzig: Vom Westen in Schutt und Asche zerbombten Staaten wie Afghanistan und Jemen werden die Schulden gestundet, und sie erhalten sogar Notkredite vom Internationalen Währungsfonds (IWF). 25 der ärmsten und bedürftigsten Länder dürfen auf diese Weise ihr weniges Geld für lebenswichtige medizinische und andere Nothilfemaßnahmen aufwenden. Gemeinhin gewährt der IWF Kredite zu Schutzgeldkonditionen. Länder, die sich in die Abhängigkeit Washingtons begeben, müssen ihre Infrastruktur privatisieren und Sozialausgaben kürzen. Schutz gegen Pandemien ist unprofitabel. Wegen der Beutezüge Saudi-Arabiens wüten im Jemen seit Jahren Cholera und Hungersnot. Dieser Umstand war dem Westen nicht mal ein Waffenexportverbot wert. Erst die Coronakrise macht’s möglich: In der Krise werde sogar ein Schuldenmoratorium erwogen, teilte der IWF am Dienstag mit.

Wenn es um finanzielle Solidarität geht, mischt Berlin mit. Aus Kreisen des Finanzministeriums hieß es am Dienstag: »Wir werden die Initiative auch diesmal finanziell unterstützen.« Über Ostern war es der Kanzlerin endgültig gelungen, die Forderung aus Paris, Rom und Madrid nach Euro-Bonds abzubügeln. Statt dessen wird ESM-Chef Klaus Regling Sachwalter des Südens: Bis zu 240 Milliarden Euro sollen aus dem »Europäischen Stabilitätsmechanismus« zur Verfügung gestellt werden. Merkels Einpeitscher, der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra, musste hinnehmen, dass die üblichen Kreditbedingungen – Geld gibt es nur gegen Sozialabbau – wegfallen. Den Triumph kostete er dennoch aus: »Euro-Bonds sind etwas, das für mich nicht in Ordnung war, nicht in Ordnung ist und auch nie in Ordnung sein wird.« Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte teilte am Freitag mit, der ESM sei als Krisenhilfe ungeeignet. Diese Position habe sich nicht verändert und werde sich nicht ändern – bislang hat noch keiner der EU-Mitgliedstaaten in der Coronakrise Geld aus dem ESM in Anspruch genommen.

Die EU-Kommission versuchte den Riss in der Wirtschaftsunion erneut zu kitten. Ein über Anleihen finanziertes Wiederaufbauprogramm im Umfang von bis zu 1,5 Billionen Euro solle bereitgestellt werden, der EU-Haushalt angehoben werden. Ende April werde ein neuer Vorschlag für den mittelfristigen Finanzrahmen der Jahre 2021 bis 2027 unterbreitet. In Brüssel sei man offen für alle Optionen, die der EU-Vertrag erlaube und über die sich die Mitgliedstaaten einig seien. »Für Euro-Bonds gilt dies bekanntlich nicht«, stellte Kommissionsvize Valdis Dombrovskis klar. Statt dessen sollen kurzfristige Anleihen auf den Weg gebracht werden, für die die Mitgliedsländer haften. Wo die Reise hingehen kann, verdeutlichte Exbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) am Dienstag in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt: Ein nationaler Fonds sollte auf den Weg gebracht werden, »von der Bundesregierung organisiert und beaufsichtigt, aber vorrangig gespeist aus privaten Spenden«. Solidarität als Charity.