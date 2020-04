»Mit Infektionsschutz ist das nicht zu begründen«

Frank Rumpenhorst/dpa Probleme gibt es auch in Frankfurt am Main: Polizisten setzen das Versammlungsverbot gegen einen Friedensaktivisten durch (13.4.2020)

Die Coronapandemie und das damit einhergehende Kontaktverbot haben Auswirkungen auf das Demonstrationsrecht. Was wiegt für Sie schwerer: das Recht auf Versammlungsfreiheit oder das Recht auf Infektionsschutz und körperliche Unversehrtheit?

Das sollte keineswegs gegeneinander ausgespielt werden. Wir stehen am Anfang einer Epidemie, die Monate, vielleicht Jahre dauern wird. Für Linke kann es kein gangbarer Weg sein, für diese Zeit das Demonstrationsrecht auszusetzen. Wenn der Berliner Senat nun jede Versammlung mit Bußgeldern belegen will, dann ist das nicht hinnehmbar.

Aber wie sollen Protestveranstaltungen möglich sein, ohne dass das Infektionsrisiko überdurchschnittlich ansteigt?

Die Berlinerinnen und Berliner sind sehr verantwortlich mit der Situation umgegangen. Bei den mir bekannten Kundgebungen, die nach der Verhängung der Kontaktsperre stattgefunden haben, wurde der Gesundheitsschutz sehr ernstgenommen. Unter freiem Himmel wurde der Sicherheitsabstand eingehalten und oft ein Mund-Nasen-Schutz getragen. Der Senat hingegen handelt widersprüchlich: Einerseits das demokratische Recht auf Versammlung verwehren und andererseits erwarten, dass die Leute in vollen U-Bahnen und Bussen zur Arbeit fahren – das ist nicht nachvollziehbar und mit Infektionsschutz nicht zu begründen.

Mit der Arbeit des Berliner Senats im Kampf gegen die Pandemie sind Sie demnach unzufrieden?

Ja. Es ist unstrittig, dass wir es hier mit einem gefährlichen Virus zu tun haben, welches bei ungehinderter Ausbreitung das Gesundheitssystem überlastet. Da braucht es politische Maßnahmen – allerdings andere! Der Senat greift drastisch in die Bürgerrechte ein, andere Bereiche wurden hingegen kaum angetastet. So erlaubt die Verordnung ausdrücklich Zusammenkünfte, die »der Aufrechterhaltung des Betriebs von Wirtschaftsunternehmen« dienen. Es ist offensichtlich, dass man hier der Wirtschaft vor der Demokratie den Vorrang gibt.

Was würden Sie anders machen?

Die meisten Menschen haben viele ihrer sozialen Kontakte am Arbeitsplatz. Unmittelbar müssen vor allem hier Vorkehrungen getroffen werden, damit die Menschen geschützt werden. Warum gibt es Bußgelder für Menschen, die auf einer Parkbank sitzen, aber nicht für Arbeitgeber, die beispielsweise kein Homeoffice erlauben, obwohl es möglich wäre? Warum gibt es kaum verschärfte Vorgaben für Unternehmen, sondern lediglich Appelle?

Auch die Aufgabe von Massenunterkünften für Geflüchtete ist überfällig. Es gibt in Berlin sehr viele Hotels, die auf längere Sicht nicht genutzt werden und zu diesem Zweck beschlagnahmt werden könnten. Außerdem sollte das Land einen Lohnzuschuss für das Personal in den Krankenhäusern zahlen. Mit solchen Maßnahmen würde Die Linke einen Unterschied machen. Bisher ist die Politik des Berliner Senats kaum zu unterscheiden von der konservativer Landesregierungen.

Die Linke betont regelmäßig, die Bürgerrechtspartei zu sein – zu Unrecht?

Zumindest bei den Senatoren scheint hier die Koalitionsdisziplin einmal mehr wichtiger zu sein. Das ist ein Fehler. Gerade in Krisenzeiten sind Rechte wie die Versammlungsfreiheit essentiell und müssen verteidigt werden.

Was erwarten Sie jetzt von den Senatsmitgliedern Ihrer Partei?

Insbesondere das prinzipielle Verbot politischer Versammlungen und der Bußgeldkatalog müssen weg. Und dann müssen wir überlegen, wie wir wieder in die Offensive kommen. Die Linke setzt sich seit Jahren für Verbesserungen in der Pflege ein. Die Forderungen des Volksbegehrens für »Gesunde Krankenhäuser«, das von der SPD blockiert wurde, müssen wieder aufgegriffen und umgesetzt werden. Und letztendlich muss darüber geredet werden, ob der Gesundheitssektor nicht reif für eine Vergesellschaftung ist und die Krankenhäuser mit einem Landesgesetz in die öffentliche Hand überführt werden sollen. Es kann nicht sein, dass Helios und Co. am Ende aus dieser Krise noch Profite schlagen. Gesundheit darf keine Ware sein.