Kurti will bleiben

Albin Kurti denkt nicht daran, den Posten als Ministerpräsident des Kosovo in Pristina zu räumen. Seit dem Misstrauensvotum gegen ihn am 26. März ist der Chef der nationalistischen Partei Vetevendosje (Selbstbestimmung; VV) eigentlich abgesetzt, doch bislang wurde kein Nachfolger bestimmt. Und wie es aussieht, wird dies vorerst auch so bleiben. Denn der politische Taktiker Kurti hat sich dafür entschieden, zum Angriff überzugehen. Er setzte sich an die Spitze des Kampfs gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in der serbischen Provinz, die sich 2008 völkerrechtswidrig und einseitig mit westlicher Hilfe von Belgrad abgespalten hatte.

Am vergangenen Freitag ließ die Regierung im Geiste des sich selbst ermächtigenden Herrschers in der Ausnahmesituation mitteilen, dass sie nicht erwägt abzutreten: »Solange Premierminister Kurti diensthabend und im Amt ist, wird er als Premierminister fungieren, bis ein neuer gewählt wird«, verkündete Kabinettssprecher Perparim Kryeziu der Öffentlichkeit. Bereits zuvor hatte Kurti darauf verwiesen, dass nun nicht die Zeit für »politische Spielchen« sei, eine neue Regierung könne nur nach der Coronaviruspandemie durch Neuwahlen bestimmt werden.

War der Misstrauensantrag gegen Kurti auch mit dem in den Augen seiner Widersacher zögerlichen Vorgehen gegen die Virusausbreitung begründet worden, lässt dieser nun keine Gelegenheit aus, die Maßnahmen zu verschärfen. Bürgerrechte werden außer Kraft gesetzt; unter anderem wurde eine strenge Ausgangssperre verhängt. Zwar reagierte die Opposition mit Kritik, doch dürfte Vetevendosje – zumindest in der aktuellen Phase steigender Infiziertenzahlen und medialer Monothematik – die Zustimmung der Bürger gewiss sein.

Dazu trägt auch bei, dass Kurti die mangelnde medizinische Versorgung im Land offen anspricht und seine Vorgänger für deren miserablen Zustand verantwortlich macht. Laut eigenem Bekunden sei die Unterstützung für seine Partei in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen, was nicht zuletzt der offenen Einmischung der US-Regierung bei dem gegen ihn initiierten Misstrauensvotum geschuldet sein dürfte.

Gleichzeitig sucht Kurti, der aus seinen großalbanischen Ambitionen nie einen Hehl gemacht hat, den offenen Konflikt mit dem ehemaligen UCK-Kommandeur und amtierenden Präsidenten Hashim Thaci. Diesem wirft er vor, hinter den Kulissen in Washington einen Deal mit dem serbischen Staatsoberhaupt Aleksandar Vucic ausgehandelt zu haben. Kern dessen sei die Anerkennung der Eigenständigkeit des Kosovo durch Belgrad, im Gegenzug würde die Provinz den nördlichen, vorwiegend von Serben bewohnten Teil des Landes an den Nachbarn abtreten. Thaci hatte dies wie auch US-Offizielle immer wieder dementiert.

Doch wegen der Coronakrise haben die USA ihre Aktivitäten deutlich reduziert, weswegen die EU sich in Stellung bringt – und dabei auf Kurti setzt. So wurden Pristina nicht nur aus Brüssel mehrere Millionen Euro zur Bewältigung der Krise zugesagt, auch Berlin will 13,5 Millionen Euro bereitstellen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sicherte Kurti in der vergangenen Woche bei einem Telefonat seine Unterstützung zu und kündigte an, ihn sobald wie möglich zu einem Treffen in Paris einzuladen, um den im November 2018 abgebrochenen Dialog zwischen Belgrad und Pristina wieder aufzunehmen. Um diesen soll sich für die EU nun als Sonderbeauftragter der slowakische Diplomat Miroslav Lajcak kümmern, wie am 3. April bekanntgegeben wurde. Lajcak war zweimal Außenminister seines Landes, das wie vier weitere EU-Mitglieder die proklamierte Eigenstaatlichkeit des Kosovo nicht anerkennt.

Wann und wie die Gespräche wieder aufgenommen werden, ist bislang unklar. Außerdem sorgte Lajcaks Antrittsschreiben an Thaci für Irritationen in Pristina, denn darin wurde entgegen der Erwartung die Anerkennung des Kosovo durch Serbien nicht erwähnt. Unterdessen hatte sich Kurti selbst an die Spitze der zukünftigen Verhandlungsdelegation gesetzt. Ein Schritt, der von Thaci umgehend zurückgewiesen wurde, da er als Präsident beansprucht, die Leitlinien der Außenpolitik zu bestimmen.