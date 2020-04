Gespräche gehen weiter

Oded Balilty/AP Photo/dpa Premier Benjamin Netanjahu (r.) und Oppositionsführer Benjamin Gantz auf Wahlplakaten in Bnei Brak (1.3.2020)

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und Oppositionsführer Benny Gantz haben am Montag ihre Koalitionsgespräche wieder aufgenommen und am Dienstag fortgesetzt. Beide sprachen von »guten Fortschritten«, verrieten aber keine Einzelheiten. Der Zeitpunkt kam überraschend: Allgemein war erwartet worden, dass es während der Pessachfeiertage, die erst am Donnerstag abend enden, keine Verhandlungen geben würde.

Offenbar macht Präsident Reuven Rivlin Druck. Der Staatschef hatte Gantz am 9. März, eine Woche nach der dritten Parlamentswahl in nur elf Monaten, den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Die reguläre 28tägige Frist für die Bemühungen um eine Mehrheit von mindestens 61 der 120 Knesset-Abgeordneten endete am Montag um Mitternacht. Gantz hatte deshalb am Sonntag den Präsidenten gebeten, die Frist um zwei Wochen zu verlängern. Netanjahu hatte sich dieser Bitte angeschlossen. Rivlin gewährte jedoch nur 48 Stunden zusätzlich – bis Mittwoch um Mitternacht. Wenn sich der Amtsinhaber und der Oppositionsführer bis dahin nicht geeinigt haben, hat die Knesset 21 Tage Zeit, sich auf einen Regierungschef zu verständigen. Für den Fall, dass dies nicht gelingt, hat Rivlin jetzt schon einen weiteren Wahlgang angekündigt.

Aktuelle Umfragen geben Netanjahu gute Chancen, aus solchen Wahlen als Sieger hervorzugehen. Der von ihm geführte Likud würde laut Prognosen mit 40 statt derzeit 36 Abgeordneten in der Knesset vertreten sein. Netanjahus bisherige Koalition aus Rechten und Nationalreligiösen käme voraussichtlich auf eine Mehrheit von 64 Sitzen, ohne dass die »Blau-Weißen« von Gantz benötigt würden. Die sozialdemokratische Arbeitspartei, jahrzehntelang die stärkste oder zweitstärkste politische Kraft des Landes, die nach der Wahl vom 2. März nur noch drei Abgeordnete hat, würde bei Neuwahlen den Voraussagen zufolge an der Hürde von 3,25 Prozent scheitern und wäre in der nächsten Knesset nicht mehr vertreten.

Angeblich haben sich beide Seiten bereits darauf geeinigt, dass zuerst Netanjahu 18 Monate lang die Regierung führen und dann von Gantz abgelöst werden soll. Bis dahin würde dieser, der in den Jahren 2011 bis 2015 Generalstabschef der Streitkräfte war, als Verteidigungsminister amtieren. Die »Blau-Weißen« könnten außerdem zwischen dem Außen- und dem Gesundheitsministerium wählen. Wichtigster Streitpunkt soll in den Gesprächen immer noch die Besetzung der Richterstellen sein. Beide Seiten behaupten, dass diese Frage vor den Feiertagen bereits geklärt gewesen sei, aber die jeweils anderen dann einen Rückzieher gemacht hätten.

Unklar ist, wie es mit der geplanten, von US-Präsident Donald Trump schon grundsätzlich bewilligten Annektion des Jordantals und der zionistischen Siedlungen in den Palästinensergebieten weitergehen soll. Gantz scheint stärker als Netanjahu Wert darauf zu legen, diese Maßnahmen im engen Einvernehmen mit Washington vorzunehmen.