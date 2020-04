Asylerstanträge oft für Minderjährige

Berlin. Jeder zweite Erstantrag auf Asyl in der BRD wurde im vergangenen Jahr für einen Minderjährigen gestellt. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion von Die Linke hervor, wie dpa am Dienstag berichtete. Rund 66.000 Betroffene waren demnach jünger als 16 Jahre, gut 20 Prozent der Erstanträge seien für in Deutschland geborene Kinder unter einem Jahr gestellt worden. Der hohe Anteil Minderjähriger müsse Konsequenzen haben, forderte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion. »Die ohnehin abzulehnende zwangsweise Unterbringung in Massenunterkünften ist mit dem Kindeswohl in keiner Weise vereinbar.« (dpa/jW)