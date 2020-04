Trotz Corona

Maciek Jazwiecki/Agencja Gazeta via REUTERS

In Polen gab es am Dienstag landesweit Proteste gegen einen Gesetzentwurf, der eine Verschärfung der Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch vorsieht. Wegen der Pandemieschutzmaßnahmen, die größere Versammlungen verbieten, wählten die Frauen dafür alternative Formen. Unter dem Motto »Frauenstreik« blockierten sie in Warschau mit Autos (Foto) laut hupend einen zentralen Verkehrskreisel. Andernorts hielten Frauen Plakate beim Anstellen vor Lebensmittelläden hoch. Am heutigen Mittwoch soll das Parlament über den Gesetzentwurf debattieren. (dpa/jW)