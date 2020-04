Nachschlag: Kein Geld, keine Hoffnung

Marko Djurica/REUTERS

Es sind Schicksale und Geschichten, die erzählt werden müssen. Sie zeugen von den sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen, die die vergangenen Jahre der neoliberalen Zerstörung in Serbien angerichtet haben. Verordnet von den westlichen Geldgebern und bereitwillig von den Herrschenden vor Ort umgesetzt. Dirk Auer berichtet in seinem Feature »Arbeiten im Billiglohnland«, das am Samstag im Deutschlandfunk lief, anhand von fünf Beispielen, was falsch läuft in der ehemaligen jugoslawischen Republik. Zu Wort kommen ehemalige Arbeiter, die nach der Privatisierung um ihre Fabrik kämpften – und doch verloren haben, Postboten, die sich Geld von ihren Eltern leihen müssen, um über die Runden zu können, Frauen, die sich für bessere Arbeitsbedingungen organisieren, Aktivisten, die sich gegen Zwangsräumungen engagieren, und Krankenschwestern, deren Kolleginnen die Koffer packen, um in der BRD zu arbeiten. Hoffnung, dass sich bald etwas in ihrem Land ändern wird, haben sie nicht, denn dafür gibt es keinen Grund. (rz)