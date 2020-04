Säkularer Ramadan

jw

Stimmt es, dass die vom Westen geschmierte »Allianz für Deutschland«, die nach ihrem Sieg bei den letzten Wahlen zur DDR-Volkskammer im März 1990 im Osten Tabula rasa machte, als Spätfolge die »Alternative für Deutschland« hervorgebracht hat? Das Kürzel ist ein beiden Fällen »AfD«. Aber ich wollte auf etwas Alltagsökonomisches hinaus: Schon lange hatte ich nicht mehr soviel Geld am Monatsende, weil Veranstaltungsorte, Bars und Restaurants geschlossen sind. Freunden geht es ähnlich. Wir freuen uns auch, dass endlich mal der Staat für Kulturschaffende aufkommt und nicht mehr wir – das Publikum. Und die vielen Berliner Künstler, die eine Einmalzahlung in Höhe von 5.000 Euro erhalten haben, sind froh, nicht mehr auf die schwankende Gunst des Publikums angewiesen zu sein. Einige haben noch nie ein Honorar in dieser Größenordnung kassiert, erst recht nicht für eine schöpferische Pause. Womit wir beim Haken an der Einmalzahlung wären: Sollte der Corona-Ausnahmezustand, dieser »säkulare Ramadan«, wie Bruno Latour sagt, länger als drei Monate andauern, sieht es schlecht aus. So lange kommt man mit der »Staatsknete« nicht hin, trotz aller geschlossenen Läden.

Zur Not kann man Miet- und Stromzahlung aussetzen, die Zahlung der Rundfunkgebühren aber nicht, und das obwohl die Nutzung von »ARD, ZDF und Deutschlandradio« zur Zeit geradezu Pflicht ist. Jeder muss schließlich im Bilde bleiben über die jeweils aktuellen Zwangsmaßnahmen der Staatsmacht und ihrer favorisierten Virologen, Epidemiologen etc. Jedes Bundesland, jeder Regierungsbezirk, jede Scheißkommune erlässt jetzt ständig eigene Verbote, schon um sich von den anderen zu unterscheiden und eigenen Gestaltungswillen zu zeigen. Ein weltweiter Verbotsvergleich brächte sicherlich interessante Ergebnisse, aber was verboten ist, ändert sich manchmal mehrmals am Tag.

»Im Fernsehen streiten Psychologen, was das richtige Verhalten in der Isolation ist«, notierte Wladimir Kaminer: »Die einen sagen, man solle die Zeit in der Quarantäne nutzen, um seine Disziplin und Produktivität zu steigern. Die anderen behaupten, das ist ein falscher Schritt, sich in der Isolation mit Arbeit zu überfordern, es kann schnell zu noch mehr Stress und stärkerer Verzweiflung führen.« Kaminer konzentriert sich auf Verlautbarungen des russischen Katastrophenschutzes, andere verfolgen den Umgang mit Corona in Indien und schwören insbesondere auf die Artikel von Arundhati Roy. Die wenigsten jedenfalls kommen mal länger von der Glotze, dem Handy oder dem Internet weg.

Die Handarbeiter, die trotz der ganzen Kontaktsperren noch draußen ihr Geld verdienen – von Auslieferern und Kassiererinnen bis zu Gerüstbauern und Lkw-Fahrern – denken sicher »Ha! Homeoffice« (Tintenfresser in China genannt), aber von Ruhe und Gelassenheit zu Hause kann gar keine Rede sein. Im Gegenteil: Angst essen Seele auf! Gerade bei den (staatstragenden) Homeoffizianten. Sie macht die Stille verrückt oder, wenn nicht die Stille, dann der Krach – vom Hund, von den Kindern, von deren telefonierender Mutter. Da hört der Verstockteste mit, wie man soziale Kontakte pflegt, was überhaupt ein Netzwerk ist und dass es ständig gepflegt und neu verknotet werden muss. Fast so kompliziert wie das immer komplizierter werdende System zum Abspeichern von E-Mails, Infos, Planungspapieren und Berichten! Die Homeoffizianten müssen sich konzentrieren, doch ihnen fällt jetzt bloß noch »Corona« ein – in allen Farben, Formen und Geschmacksrichtungen und selbst im Schlaf.

Bruno Latour begründete in Le Monde, warum die Regierung mit einer Quarantänepolitik des 19. Jahrhunderts der Coronakrise begegnet, aber für die alles Leben bedrohende »Ökokrise« keinerlei Maßnahmen im Katalog hat. Mir gefällt die Abwesenheit aller Touristen, meinetwegen könnte das noch lange so weitergehen. Trotz Bußgeldkatalogen und Denunziantentums sind die Straßen bei schönem Wetter belebt mit – trotzigen? – Menschen. Das macht bestimmt auch den hungernden Stadttauben, -spatzen, -krähen, -waschbären und -füchsen Hoffnung.