Ostergeschenk des Tages: Reiche bleiben zu Hause

Uwe Anspach/dpa Die Nation hält den Atem an: Wo und wie wird Dietmar Hopp seinen 80. Geburtstag am 26. April feiern können?

Allmählich drängt sich die Frage auf, was in der Coronakrise schwerer zu ertragen ist: die staatlich verordneten Einschränkungen oder das Solidaritätsgeschwafel à la »Gemeinsam sind wir stark«, mit dem wir Tag für Tag zugedröhnt werden. Eine besonders heuchlerische Version von letzterem servierte Bild am Sonntag (BamS) zu Ostern. In einem Aufruf präsentierten sich 28 Prominente aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, alle älter als 70 Jahre, als altruistische Retter der Nation. »Wir wollen zu Hause bleiben!« barmten sie, »damit die Jungen eine Zukunft haben und die Wirtschaft nicht kollabiert.« Alle Ü-70er sollten daheim bleiben, damit die »Jungen, Gesunden und Immunisierten« zu einem »normalen und selbstbestimmten Leben« zurückkehren könnten.

So richtig der Gedanke sein mag, die Kontaktsperre zuerst für Jüngere zu lockern, etwa Schulen und Kitas zu öffnen – aus dem Munde dieser Herrschaften klingt der Appell grotesk. Es handelt sich fast durchweg um Superreiche, die ihre Profite auf Kosten der Allgemeinheit gemacht haben. Zu den Unterzeichnern gehören die Verleger Friede Springer und Hubert Burda, SAP-Gründer Dietmar Hopp, Ex-Siemens-Chef Heinrich von Pierer und Ex-Bertelsmann-Chef Mark Wössner. Dabei sind auch »Unternehmenssanierer« Roland Berger und die ehemaligen Bundesminister Otto Schily und Wolfgang Clement – allesamt bislang nicht gerade als Vorkämpfer für Solidarität aufgefallen.

Doch in der Krise wollen sie Opfer bringen: Damit »die Wirtschaft« wieder in Gang kommt, ziehen sie sich freiwillig in ihre geräumigen Villen zurück. Hopp wollte seinen 80. eigentlich mit Kindern und Enkeln in Südfrankreich feiern, verzichtet aber »klaglos«, wie er BamS anvertraute. Wenn die Renditen in Gefahr geraten, sind die oberen Zehntausend zum Äußersten entschlossen.