Späte EU-Hilfe

Djordje Kojadinovic/REUTERS »Danke Dir, Bruder Xi«: Aus China kam schnell Unterstützung. Plakat in der serbischen Hauptstadt Belgrad am 1. April 2020

Das vergangene Wochenende bedeutete für viele Menschen der ehemals zu Jugoslawien gehörenden Ländern einen harten Einschnitt: 66 Stunden lang durften sie ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen, damit sollte die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eingedämmt werden. Auch in dieser Region steigt die Zahl der Infizierten weiter, neue Todesopfer werden vermeldet. Doch keine Krise, aus der die Herrschenden nicht versuchen, Kapital zu schlagen – egal ob in Belgrad, Pristina oder Sarajevo. Und auch die imperialistischen Mächte wissen die Ausnahmesituation für sich zu nutzen.

In der vergangenen Woche kündigte der ungarische EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi an, Brüssel stelle insgesamt mehr als 700 Millionen Euro für die sechs eng an Konzerneuropa angegliederten Länder – Bosnien-Herzegowina, Serbien, dessen Provinz Kosovo, Montenegro, Albanien und Nordmazedonien – bereit. 38 Millionen Euro seien für die unmittelbare Hilfe vorgesehen, 374 Millionen Euro würden zusätzlich als bilaterale Unterstützung bereitgestellt, und mit 290 Millionen Euro solle zur »sozioökonomischen Erholung der Region« beigetragen werden.

Diese Mittel werden nicht mit anderen Fördergeldern verrechnet, unterstrich am Donnerstag auch der spanische EU-Außenkommissar Josep Borrell. Dieser hatte bereits am 24. März in einem Statement mit dem Titel »Die Coronaviruspandemie und die neue Welt, die sie schafft« die neue Rolle der EU umrissen. Dabei machte er – ganz der gängigen Kriegsrhetorik verhaftet – eine »globale Schlacht der Narrative« aus. In dieser würde die Volksrepublik China sich als verantwortungsbewusster Akteur darstellen und die USA sowie die EU diskreditieren. Man müsse sich bewusst sein, so Borrell, »dass es eine geopolitische Komponente gibt, zu der auch der Kampf um Einfluss durch PR und die ›Politik der Großzügigkeit‹ gehört«.

Um in diesem Kampf mitzuhalten, bedient sich Brüssel der in früheren Jahren vor allem von der Bundesrepublik genutzten sogenannten Scheckheftdiplomatie. Damit soll nicht nur darüber hinweggetäuscht werden, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der von den jeweiligen Ländern angestrebten EU-Mitgliedschaft und den dafür aus Brüssel verlangten neoliberalen Maßnahmen gibt. Dadurch wurden die Gesundheitssysteme kaputtgekürzt. Zudem werben westeuropäische Staaten – allen voran die Bundesrepublik – gut ausgebildetes medizinisches Personal ab, dieses fehlt nun in den heimischen Kliniken.

Zum anderen ist die EU auch mit schneller, unkomplizierter Unterstützung von China und Russland in der Region konfrontiert. Vor allem Beijing reagierte rasch auf den Hilferuf des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic: Bereits am 21. März landete das erste Flugzeug mit Ärzten und medizinischem Material aus der Volksrepublik in Belgrad. Vucic lobte umgehend die chinesischen »Brüder« und küsste öffentlichkeitswirksam die rote Fahne mit den gelben Sternen. Russland entsandte ebenfalls Material und Experten nach Serbien.

Auch die Türkei hat Hilfslieferungen geschickt, allerdings nicht nur nach Belgrad. So landeten Anfang April Flugzeuge in Skopje, Podgorica, Pristina und Sarajevo. Ankara versucht seit Jahren, seinen Einfluss auf dem Balkan auszuweiten – und so an die langjährige osmanische Herrschaft in der Region anzuknüpfen. Dafür werden unter anderem islamische Gemeinden unterstützt, die wirtschaftliche Zusammenarbeit ausgebaut oder wie jetzt direkte Hilfe gewährt.

Für die EU und vor allem die Bundesrepublik, die den Balkan als ihren Hinterhof betrachtet, geht es darum, mit Hilfe der durch die Ausbreitung des Coronavirus verursachten Krise unliebsame Konkurrenten fern- bzw. deren Einfluss so gering wie möglich zu halten und dadurch die eigene Dominanz zu vergrößern. Denn die geostrategische Bedeutung der Region wird zukünftig weiter zunehmen: als Transitweg für Erdgas sowie als Tor nach Westeuropa der von China angestoßenen »One Belt – One Road«-Initiative.