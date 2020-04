Kein Platz für die Ärmsten

Markus Scholz/dpa Viele freie Betten: Auch das Hotel Atlantic musste wegen der Pandemie vorerst dicht machen (Hamburg, 18.3.2020)

Die Hotelbranche ist aufgrund aktueller Pandemieverordnungen flächendeckend von Schließungen betroffen. Doch während die Gästezimmer leer bleiben, werden unzählige Bedürftige wie zum Beispiel obdachlose Menschen schutzlos sich selbst überlassen. Weil viele Hilfesysteme zusammengebrochen sind, verschärft sich ihr Elend zusehends. Auch in Hamburg seien die Maßnahmen für Menschen ohne Wohnung, ohne Papiere und ohne Sozialversicherungsschutz unzureichend, kritisierte die Initiative »Open the Hotels« vergangene Woche auf einer Pressekonferenz in der Hansestadt.

Das Bündnis, das mehrere antifaschistische, Sozial- und Geflüchtetenverbände vereint, fordert von der Stadt, die verwaisten Zimmer von Hotels, Jugendherbergen und Ferienwohnungen für die Betroffenen anzumieten, um die Verbreitung des Coronavirus unter ihnen einzudämmen. Die Initiative habe zumindest ein Unternehmen gefunden, das Zimmer für Wohnungslose öffnen wolle. Man sei sofort dazu bereit, erklärte eine Sprecherin vom »Bedpark«-Hotel Hamburg-Stellingen. Andere Hotels sollten sich der Initiative anschließen, forderte sie und appellierte an die Stadt, dafür notwendige finanzielle Hilfen zur Verfügung zu stellen.

Doch die Hamburger Sozialbehörde stellt sich quer. Sie hält das für keine gute Idee. »Wir setzen nicht auf diese Lösung, und das haben wir auch zukünftig nicht vor«, zitierte die Hamburger Morgenpost in einem Bericht vom Ostersonntag einen Sprecher. Demnach würde aus Sicht der Stadt ein Dach über dem Kopf nicht genügen, um obdachlosen Menschen hinreichend zu helfen. Man brauche vielmehr zusätzliche Beratung, Betreuung und für viele Betroffene auch Therapieplätze. Und offenbar ist dies nicht vorhanden. Manchmal, so kritisierte der Sprecher, könne »etwas auch gut gemeint, aber schlecht gemacht sein«. Ob er damit seine Behörde oder die Initiative meinte, wurde nicht deutlich.

Bereits im Jahr 2009 habe die Diakonie rund 22.000 Menschen ohne Papiere allein in Hamburg ermittelt, »heute dürfte ihre Zahl deutlich höher liegen«, sagte ein Sprecher des »Medibüros« am 8. April. Die Organisation kümmert sich seit 1994 um medizinische Versorgung für Menschen ohne Krankenversicherungsschutz, darunter Geflüchtete ohne Papiere, erwerbslose EU-Bürger sowie Einheimische ohne Dach über dem Kopf. Am schlimmsten sei es für jene nicht Versicherten, die nirgendwo unterkommen könnten, und dies seien derzeit wohl mehrere Tausende.

»Wir sind seit Jahren aus der Sozialstruktur ausgegrenzt, haben keine medizinische Versorgung, keine offizielle Unterkunft«, berichtete Ali Ahmed von der »Lampedusa«-Gruppe Hamburg. Erst kürzlich wurde die Zufluchts- und Beratungsstätte, das »Lampedusa-Zelt«, abgerissen (siehe jW vom 11. April). Hinzu kämen, so Ahmed, viele weitere Betroffene aller Nationalitäten. Andererseits gebe es überall leere Hotels. »Die Hamburger Behörden übernehmen dafür bisher keine Verantwortung und haben noch keine Alternativen angeboten«, mahnte er. Eine Sprecherin der Flüchtlingsorganisation »Asmaras World« lobte aber, dass es viel Solidarität in Hamburg gebe. Etliche Hamburger hätten bereits ihre Wohnungen für Betroffene geöffnet und Räume oder Schlafplätze angeboten.

Eine Sprecherin verlas zudem einen offenen Brief der KZ-Überlebenden und Vorsitzenden des Auschwitz-Komitees, Esther Bejarano, an den Ersten Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, Peter Tschentscher (SPD), unter dem Titel »Lasst niemanden zurück. Nicht gleichgültig zuschauen.« Auch im wohlhabenden Stadtstaat Hamburg offenbare die Coronakrise die sozialen Missstände in dramatischer Weise, mahnt Bejarano darin. Es fehle an sicheren Schlafplätzen und ärztlicher Versorgung für Bedürftige ohne Obdach und ohne Papiere. »Für jeden Menschen, ob mit oder ohne Papiere, ohne Ansehen der Person und des Versichertenstatus« müsse in der Bundesrepublik ein menschenwürdiges Leben sichergestellt werden, so die 95jährige. Das reiche Land dürfte darüber hinaus nicht länger tatenlos dem Elend in den Lagern an den Außengrenzen der Europäischen Union zusehen.