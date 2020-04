Behörden loben Bundesbürger

Friso Gentsch/dpa Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert in Niedersachsen einen Autofahrer an der Grenze zu den Niederlanden (10.4.2020)

Die Behörden in Deutschland haben über die Ostertage keine großen Verstöße gegen die in der Coronakrise geltenden Beschränkungen festgestellt. Polizeien und Politiker zeigten sich mit dem Verhalten der Bundesbürger weitgehend zufrieden. Bundesweit führten Polizisten Zigtausende Kontrollen durch. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten hatten am 22. März zunächst für zwei Wochen umfassende Einschränkungen der Bewegungsfreiheit beschlossen und sie später bis zum 19. April verlängert. Am Mittwoch will Merkel mit den Regierungschefs das weitere Vorgehen beraten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte das Osterwochenende zuletzt mit Blick auf die Auflagen als »Weggabelung« bezeichnet.

In der Debatte über einen schrittweisen Ausstieg aus den Beschränkungen nach den Osterferien pocht CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf ein weitgehend geschlossenes Vorgehen. »Es ist wichtig, dass wir möglichst einheitliche Regelungen haben. Alles andere wirft zusätzliche Fragen auf«, sagte Kramp-Karrenbauer der Deutschen Presseagentur laut Meldung vom Montag.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt derweil, unter bestimmten Voraussetzungen so bald wie möglich schrittweise zuerst Grundschulen zu öffnen und den Unterricht in der Sekundarstufe I wieder zuzulassen. In der am Montag veröffentlichten Stellungnahme, die sich mit dem weiteren Vorgehen in der Coronapandemie beschäftigt, heißt es unter anderem zu den Voraussetzungen, die Infektionen müssten auf niedrigem Niveau stabilisiert und die bekannten Hygieneregeln eingehalten werden. Zudem sprechen sich die Wissenschaftler für eine Maskenpflicht etwa in Bussen und Bahnen aus. Kanzlerin Merkel hatte die Studie der Leopoldina als »sehr wichtig« für das weitere Vorgehen bezeichnet.

In der BRD sind bis Montag morgen mindestens 124.189 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Mindestens 2.834 mit dem Erreger SARS-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presseagentur hervor. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts haben in Deutschland rund 64.300 Menschen die Infektion überstanden. (dpa/jW)