Pandemiebekämpfung auf Landesebene

Robert Michael/dpa Abstand halten: In Sachsen trifft sich der Landtag wegen der Coronakrise im Dresdner Kongresszentrum (9.4.2020)

Am Donnerstag sind die Abgeordneten der Landtage von Nordrhein-Westfalen und Sachsen zusammengekommen, um im Kampf gegen die Coronapandemie weitere Maßnahmen zu verabschieden. In NRW hatte sich die »schwarz-gelbe« Landesregierung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erst am Mittwoch mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen darauf geeinigt, die ursprüngliche Fassung des Entwurfs mit dem Titel »Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der Covid-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen« zu entschärfen. Im Entwurf war neben besonderen Eingriffsmöglichkeiten und Befugnissen für die Regierung bei einer katastrophalen Entwicklung der Pandemie auch ein Zwangsdienst für medizinisches Personal vorgesehen. Das konnte durch anhaltenden Protest von Krankenhauspersonal, Gewerkschaften, Verfassungsrechtlern, Linkspartei und den Landtagsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen verhindert werden. So einigten sich die demokratischen Fraktionen des Landtags am Mittwoch auf ein Freiwilligenregister, in das sich medizinisches Fachpersonal eintragen kann, um die Betreuung von Erkrankten im Falle eines massiven Anstiegs der Covid-19-Infektionen zu unterstützen.

Ursprünglich sollte der Gesetzesentwurf nach der zweiten Lesung am Donnerstag verabschiedet werden. Das scheiterte jedoch an der AfD-Fraktion, die eine dritte Lesung durchsetzte und damit zu verantworten hat, dass die Abgeordneten am Dienstag erneut zu einer Sitzung im Düsseldorfer Landtag zusammenkommen müssen, um das Gesetz zu verabschieden. Mit dem Manöver, das die völkischen Nationalisten offenbar nur gestartet haben, um dagegen zu protestieren, dass die demokratischen Fraktionen sie von den gemeinsamen Vorberatungen ausgeschlossen hatten, wurden den Steuerzahlen Mehrkosten und den Abgeordneten weitere gesundheitliche Risiken aufgebürdet.

Obwohl sie sich bereits durchgesetzt hatten, protestierten am Donnerstag vormittag rund 50 Unterstützerinnen und Unterstützer des »Düsseldorfer Bündnisses für mehr Personal im Krankenhaus« vor dem Landtag und bekräftigten ihre Forderung, die Laufzeit des Gesetzes zu befristen und das Gesundheitssystem zu stärken. »Wir streiten für die Abschaffung des Fallpauschalensystems in den Krankenhäusern«, betonte Bündnissprecher Thomas Zmrzly am Freitag gegenüber junge Welt. »Ökonomische Anreize müssen konsequent aus der Versorgung von Patientinnen und Patienten verbannt werden, und wir brauchen eine Finanzierung aller notwendigen Kosten«, sagte der Krankenpfleger. Derlei Forderungen müssten »übersetzt auch für alle anderen Bereiche im Gesundheits- und Sozialsystem gelten«.

In Dresden waren die Abgeordneten des Sächsischen Landtages ebenfalls am Donnerstag zu einer Sondersitzung des Parlaments zusammengekommen – es tagte allerdings aus Infektionsschutzgründen nicht im Landtagsgebäude, sondern im Dresdner Congress Center, wo die Beteiligten mehr Abstand voneinander halten konnten.

Mit den Stimmen aller Fraktionen stellte der Landtag dort eine »außergewöhnliche Notsituation« fest – was nötig war, weil der Freistaat seit 2014 ein Neuverschuldungsverbot in seiner Verfassung festgeschrieben hatte. »Tausende sind sofort auf unsere Hilfe angewiesen, deshalb braucht es dringend die Kreditermächtigung in Höhe von sechs Milliarden«, stellte Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt fest. Die Verpflichtung, das Geld innerhalb von acht Jahren zurückzuzahlen, müsse »aber raus aus der Verfassung – dafür muss der Landtag über eine Verfassungsänderung schnellstmöglich sorgen«, sagte er. »Sonst stehen wir in wenigen Jahren vor einer wohl gewaltigen Kürzungsorgie insbesondere im Sozial- und Bildungsbereich, das werden wir als Linke nicht zulassen«, so Gebhardt weiter.

Am Ende stimmte der Landtag mehrheitlich einer Neuverschuldung von sechs Milliarden Euro zu, um die Folgen der Pandemie abzumildern. Außerdem sollen 725 Millionen Euro in einen »Coronabewältigungsfonds Sachsen« fließen.