Dänemark und Norwegen erinnern an Nazibesetzung

Jan M. Olsen/AP/dpa Stillstand in Kopenhagen: Oesterbrogade, normalerweise stark befahren

Kopenhagen. Dänemark und Norwegen haben am Donnerstag an die Besetzung durch die Nazis vor 80 Jahren erinnert. Beide Länder waren am 9. April 1940 im Zuge der Operation »Weserübung« ohne Kriegserklärung überfallen worden. Die Dänen kapitulierten bald, die Norweger nach heftigem Widerstand knapp zwei Monate später. Dänemark und Norwegen blieben bis Kriegsende 1945 unter deutscher Besatzung.

Größere Gedenkveranstaltungen gab es wegen der Coronapandemie nicht. An Gedenkorten nahe der dänischen Grenze zu Deutschland aber wurden Kränze in Erinnerung an gefallene dänische Soldaten niedergelegt. Die liberale dänische Tageszeitung Politiken (Kopenhagen) konstatierte »viele Parallelen« zwischen den »dunklen Zeiten« damals und heute: »Die Furcht vor dem Feind von außen. Die fehlende Freiheit. Die Ungewissheit. Die Angst. Die Ohnmacht.« Der Kommentar endete mit den Worten: »Allen Ähnlichkeiten mit Corona zum Trotz: Der Nationalsozialismus ließ sich nicht vom Sofa aus bekämpfen.« (dpa/jW)