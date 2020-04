»Man kriegt den Scheißsport nicht los«

Andreas Gebert dpa/lby Immerhin: Ab und zu kommt eine kleine Neuigkeit dazu

Macht euer Verein Viktoria Aschaffenburg, ein Viertligist, die Grätsche?

Greser: Weiß ich nicht. Bei uns um die Ecke wohnt der Mittelstürmer von der Viktoria, ein sehr netter Mann, mit seiner jungen Frau und einem Kind. Der befindet sich schon im Herbst seiner Karriere. Er war sehr talentiert und auf dem Sprung in die erste Liga und hat sich dann verletzt. Jetzt ist er hier nach Aschaffenburg gekommen. Er hat natürlich auch einen Berater. Es ist ja alles ganz grauenhaft, wenn man das alles immer so hört! Der zum Beispiel hat ein Jahr vor dem Abitur mit der Schule aufgehört und voll auf Fußball gesetzt. Jetzt hat er mit dem Verein über den neuen Sponsor wenigstens einen Vertrag abgeschlossen, der ihm eine berufliche Ausbildungsperspektive bietet.

Bei Viktoria fanden jüngst spezielle interne Machtverschiebungen statt. Solche Vorgänge sind Abbilder der Tendenzen im großen Fußball. Was so ein Scheich in Paris macht, das hat der neue Machthaber hier gemacht. Nun wird alles umgemodelt, mit großen Visionen, und das verleidet einem den Spaß. Es ist trotzdem recht schön zu beobachten, weil das Ganze natürlich noch viel dümmer als bei den richtigen Profis abläuft. Aber die Lust am Provinzfußball, die geht flöten.

Dass die Großen in diesen Wochen Fracksausen kriegen, gefällt mir eigentlich ganz gut. Mit welcher Arroganz die aufgetreten sind! Und welche gesellschaftliche Rolle die sich angemaßt haben! Noch im Januar haben sie zum Gedenken an die Befreiung von Auschwitz für alle Profispiele eine Gedenkminute angeordnet. Ich glaub’, es hackt! Als pädagogisches Mittel muss so etwas natürlich unbedingt erhalten bleiben. Aber was spielt der Fußball sich da auf? Was hat der Fußball denn da zu suchen? Welche Bedeutung blasen die sich denn ein?!

Der Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes DFB, Rainer Koch, hat vor ein paar Tagen gesagt, der Fußball sei systemrelevant, und zumindest schon mal für die dritte und die vierte Liga Staatshilfen gefordert. Ihr als Aschaffenburger würdet das sicher begrüßen, nicht wahr?

Greser: Überhaupt nicht! Das wäre eher ein Grund, den Selbstmordbombergürtel umzuschnallen und in der DFB-Zentrale oder der Säbener Straße in München aufzukreuzen. (Lacht.)

Eine Beobachtung möchte ich noch schildern: Bei aller Kritik und bei aller Empörung komme ich nicht richtig los von dieser Ritualisierung und dieser Kalendergestaltung, die der Fußball nun mal betreibt und mit der er über dich Macht ausübt. Am ersten Samstag, nachdem der Spieltag abgeblasen worden war, habe ich bei Sky geguckt, was da um halb vier läuft. Die haben alte Filme gezeigt, zum Beispiel über die Bundesligakapitäne der achtziger Jahre, so Vokuhila-Typen.

Da ist dir ganz warm ums Herz geworden.

Greser: Das war so ein dürftiges Methadon, sag’ ich dir. Absolut lächerlich und grauenhaft. Später habe ich auf Sky Sport News umgeschaltet, eine Art N-TV, kennst du sicher.

Ein unfassbarer Deppenkanal.

Greser: Die zeigen in regelmäßigen Abständen und sich wiederholend Tagesaktuelles, und ab und zu kommt eine kleine Neuigkeit dazu. Und ein Prinzip ist, sämtliche Ligen in Europa zu begleiten, mit aktuellen Ergebnissen und neuester Tabelle, auch bei Ligen in Ländern, die einem wirklich am Arsch vorbeigehen. Die müssen eben ihre nichtige Zeit füllen. Das alles war weggefallen.

Übrigens haben sie – das gleiche Thema – im Main-Echo an einem Montag tatsächlich mal die Tabelle der türkischen Süper Lig abgedruckt. (Lacht.) Weil das die einzige war, die damals noch gekickt hat.

Sehr gut!

Greser: Das glaubst du nicht?

Doch, das glaub’ ich dir.

Greser: Ja, das glaubst du mir noch eher. Aber was dieser jungschnöselhafte Sky-News-Moderator mit seinem gepflegten Vollbart dann getan hat, das glaubst du mir nicht. Der hat eine Liste einblenden lassen, auf der allerlei Nationen aufgeführt waren und der aktuelle Stand der Coronainfizierten gezeigt wurde.

Nee!

Greser: Ja!

Nee!

Greser: Das is’ wirklich wahr. Der hat das wie einen olympischen Medaillenspiegel präsentiert.

Das gibt’s doch nich’!

Greser: Das stimmt! Ich war so perplex, dass ich nicht daran gedacht habe, das abzufotografieren. Unglaublich. Wahrscheinlich haben die das verschämt aus ihren digitalen Archiven gelöscht. Das wäre natürlich auch als humoristisches Angebot für Fortgeschrittene unter die Leute zu bringen: »Deutschland steht kurz davor, aufs Treppchen zu springen.« Man sieht, man kriegt den Scheißsport nicht los.

Es war natürlich auch typisch, dass der Club (1. FC Nürnberg, Red.) gleich der zweite Verein war, der einen Infizierten hatte. Super. In dieser Liste der Abartigkeiten steht er zuverlässig immer vorne. Meine Herr’n! Mit dem Einkaufsservice für Bedürftige haben sie auch früh angefangen.

Die Ultras sind da dabei.

Greser: Ultras machen das? (Lacht.) Ein paar Backpfeifen für den Opa!

Genau! Zu den Tomaten gibt’s noch eine auf die Zwölf!

Greser: Weil er kein Trinkgeld gibt. Ach, herrlich.